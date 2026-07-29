Rissa a Grumo Nevano, nel video ragazzo prende a calci in faccia anziani: arrestato per tentato omicidio

In un video divenuto virale sui social una rissa tra anziani e giovanissimi avvenuta a Grumo Nevano (Napoli); un 70enne è stato ricoverato in prognosi riservata, un 18enne è finito in manette per tentato omicidio.

Frame del video della rissa tra anziani e giovani a Grumo Nevano (Napoli)

Due anziani presi a pugni e a calci in faccia, a sferrarli è un ragazzo visibilmente giovane; uno di loro resta a terra, privo di sensi e sanguinante, dopo avere preso un colpo sul lato del viso. Scene di violenza estrema, riprese in un video che da alcune ore sta circolando sui social e su cui i carabinieri hanno fatto chiarezza: si tratta delle immagini di una rissa avvenuta a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, e che ha coinvolto alcuni frequentatori di un circolo ricreativo e un gruppetto di giovanissimi. E per questa storia sono scattate le manette: in carcere è finito un 18enne, identificato come quello che ha sferrato il calcio, che ora dovrà rispondere di tentato omicidio.

Il litigio, hanno ricostruito i militari dell'Arma, sarebbe partito da un incidente: qualcuno avrebbe spaccato un vetro del circolo ricreativo. E qualcun altro avrebbe indicato i ragazzi come responsabili. Il video pubblicato online partirebbe proprio dal "confronto" tra i frequentatori e i giovanissimi, che subito appare sul punto di trascendere. Due uomini si avvicinano al ragazzo, gesticolano. "Chi è che l'ha rotto?", chiede il giovane, gesticolando. E l'altro risponde: "Siete stati voi". Gli altri ragazzi presenti cercano di tenere separati i due uomini e il giovane, poi parte uno spintone. E il ragazzo reagisce con violenza: "dribbla" chi tenta di fermarlo e raggiunge l'anziano, gli sferra una serie di pugni in faccia, lo fa cadere e lo colpisce con un calcio mentre è a terra. Un 70enne, anche lui intervenuto per separare i litiganti, inciampa sul primo, finisce a terra e si becca un calcio sul lato del viso; resta incosciente e perde sangue mentre gli altri giovani portano via l'amico. "Ma che è successo? ma che schifo", commenta una donna. E uno dei ragazzi urla in risposta: "Sono stati loro a mettere le mani addosso a me, ci sono le telecamere".

Qualcuno dei presenti, a questo punto, ha chiamato i carabinieri; sono intervenuti i militari della stazione di Grumo Nevano, che hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza e, grazie alle immagini, hanno identificato i partecipanti alla rissa, compreso il 18enne che ha sferrato il calcio; il ragazzo è stato rintracciato poco dopo e arrestato. Il 70enne, soccorso dai sanitari, è stato portato in ospedale a Frattamaggiore, dove si trova tutt'ora ricoverato, in prognosi riservata.