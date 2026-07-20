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Tenta di uccidere il padre a coltellate, poi picchia madre e fratello: 47enne arrestato nel Casertano

Il 37enne è stato arrestato dai carabinieri a Trentola Ducenta: deve rispondere del tentato omicidio del padre e di lesioni nei confronti di madre e fratello.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Serata di violenza quella di ieri, domenica 19 luglio, a Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni, accusato del sequestro e del tentato omicidio del padre, nonché di lesioni personali nei confronti della madre e del fratello. Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il 47enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha costretto il padre a salire in auto, sotto la minaccia di un coltello. Durante il tragitto, il 47enne ha poi tentato di colpire il padre con diversi fendenti: soltanto la reazione dell'uomo ha evitato conseguenze peggiori, ma tuttavia è stato colpito da alcune coltellate.

Il 47enne ha poi raggiunto l'abitazione di famiglia, nella quale si è scagliato contro la madre e il fratello, aggredendoli con violenza. Determinante, in questo caso, è stato l'intervento di un vicino di casa, che è riuscito a bloccare l'aggressore e ad allertare il 112: sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cesa e quelli della Sezione Radiomobile della compagnia di Aversa; all'arrivo dei militari dell'Arma, l'uomo ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza, dimenandosi e sferrando calci durante le operazioni di contenimento. Con non poca difficoltà, il 47enne è stato bloccato e dichiarato in arresto per tentato omicidio, sequestro di persona e lesioni personali; per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Il padre del 47enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato all'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, dove gli sono state riscontrare delle ferite da arma da taglio alle mani e al collo; l'uomo non è in pericolo di vita. La madre e il fratello dell'arrestato si sono invece recati autonomamente al Pronto Soccorso dell'ospedale di Aversa, dove sono stati medicati per ecchimosi e ferite lacero-contuse, giudicate non gravi.

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