Offre denaro a minorenni in cambio di sesso: 47enne arrestato a Napoli

L’uomo deve rispondere di tentata prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e maltrattamenti in famiglia aggravati.

immagine di repertorio

Gli agenti della Polizia di Stato, su richiesta della Procura di Napoli, hanno arrestato un uomo di 47 anni, residente nel capoluogo campano, che deve rispondere di tentata prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e maltrattamenti in famiglia aggravati. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e coordinate dai magistrati della Sezione Fasce Deboli della Procura partenopea, sono partite dopo le denunce presentate dai genitori di due minorenni e hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 47enne, che avrebbe tentato di offrire denaro alle vittime minorenni in cambio di prestazioni sessuali.

Le indagini hanno permesso anche di accertare che l'uomo deteneva materiale pedopornografico sul suo cellulare e che, inoltre, nello stesso periodo dei fatti contestatigli, si sarebbe reso responsabile anche di maltrattamenti aggravati ai danni dell'ex moglie e della figlia minorenne, assumendo comportamenti intimidatori nei loro confronti. Secondo la Procura di Napoli, il 47enne avrebbe "una personalità inquietante, la cui indole morbosa si è manifestata sia nei riguardi della figlia minore sia nei confronti di altre giovani ragazze".