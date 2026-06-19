Tre poliziotti arrestati a Napoli, accusati di aver estorto denaro ad un uomo durante un controllo

Arrestati tre poliziotti della Questura di Napoli: avrebbero estorto denaro ad un uomo durante un controllo in strada.

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Tre poliziotti arrestati a Napoli. Sono indagati per aver estorto una ingente quantità di denaro ad un uomo durante un controllo in strada. I tre, in servizio presso la Questura di Napoli, sono destinatari di un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, notificata oggi dai colleghi della Polizia di Stato. Secondo gli investigatori, sarebbero ritenuti responsabili in concorso tra loro del delitto di estorsione aggravata, nonché di rivelazione di segreti d’ufficio e accesso abusivo a sistemi informatici, commessi e accertati in Napoli a settembre del 2025.

Le indagini del Sco e della Squadra Mobile

Dalle attività di indagini svolte dagli ufficiali ed agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato (S.C.O.) e della Squadra Mobile di Napoli, è emerso uno specifico episodio, che sarebbe avvenuto a Gianturco, nel corso del quale i tre indagati si sarebbero impossessati, dietro minaccia, di una ingente somma di denaro in contanti nella disponibilità di un soggetto che era stato sottoposto ad un controllo su strada a bordo di un’autovettura.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato come gli indagati avrebbero utilizzato i sistemi informatici, e nello specifico banche dati, a loro disposizione per ragioni di servizio, per fini diversi da quelli consentiti, tra i quali, in un caso, quello di rivelare a terzi fatti coperti da segreto investigativo. I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari degli stessi sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.