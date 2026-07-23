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Blitz in corso a Napoli oggi: controlli, posti di blocco e perquisizioni con carabinieri e polizia nella zona di piazza Mercato

Blitz interforze al centro storico di Napoli. Controlli a tappeto con decine di poliziotti, carabinieri e finanzieri.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Blitz interforze in corso oggi, giovedì 23 luglio, al centro di Napoli. Impegnati nell'operazione decine di poliziotti, carabinieri e finanzieri con perquisizioni, posti di blocco e strade chiuse. I controlli si concentrano nella zona di piazza Mercato, a quanto apprende Fanpage.it. L'operazione è coordinata dalla Prefettura di Napoli, in collaborazione con la Questura e con i Comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza.

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