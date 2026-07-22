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Incidente sul raccordo dell’A3 a Napoli, traffico paralizzato su via Marina: arrivano polizia e carabinieri

Incidente sul raccordo dell’autostrada A3 subito dopo lo svincolo di Napoli. Via Marina bloccata dal traffico.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Incidente sul raccordo dell'Autostrada A3 Napoli-Salerno oggi pomeriggio, mercoledì 22 luglio. Coinvolte almeno due auto. Lo scontro è avvenuto subito dopo lo svincolo di via Marina e il traffico si è letteralmente paralizzato, con lunghe code di auto fino al centro di Napoli e attese di oltre 40 minuti per percorrere i circa 5 chilometri dell'asse costiero. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale che indagano sull'accaduto, oltre alle ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro.

Una delle due auto si è girata su sé stessa, finendo la sua corsa sulla corsia opposta. Un'altra, invece, è rimasta ferma a bordo carreggiata. Non è chiaro al momento quanti siano i feriti o se ci siano vittime. Forti rallentamenti si registrano sia in autostrada che in città.

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