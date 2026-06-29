Lucia Cavaliere muore a 39 anni in un incidente sull’Asse Mediano di Napoli: grave il fidanzato, scooter schiantato

Incidente sull’asse mediano di Napoli, Lucia Cavaliere, di 39 anni di Frattamaggiore, è morta per le ferite riportate. Indaga la polizia stradale.

Immagine di repertorio

È Lucia Cavaliere, 39 anni, la vittima dell'incidente stradale sull'asse mediano di Napoli, all'altezza di Cardito, che si è verificato stanotte, a quanto apprende Fanpage.it, poco dopo la mezzanotte. Grave il fidanzato 43enne, che era alla guida dello scooter che è finito fuori strada e si è schiantato contro il guard rail, per motivi in corso di accertamento. Non si esclude che possano essere stati investiti da un pirata della strada. Entrambi sono originari di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. La vittima era in sella al mezzo a due ruote, condotto dall'uomo, quando, per motivi non chiari, il mezzo è uscito fuori strada. L'impatto è stato molto violento e i due passeggeri sono rimasti feriti. La donna è deceduta poco dopo per le contusioni e le lesioni riportate. Mentre l'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso della clinica "Villa dei fiori" ad Acerra, dove è attualmente ricoverato. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia stradale della Questura di Napoli.

Sull'incidente mortale dell'asse mediano indaga la Polstrada

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Ma si cercano anche eventuali immagini delle telecamere della zona per capire se per caso siano stati coinvolti anche altri veicoli. Lungo l'asse mediano ci sono diversi esercizi commerciali, ristoranti e distributori di carburante che potrebbero essere dotati di telecamere puntate sulla strada a scorrimento veloce. Dalle immagini circoscritte al periodo nel quale è avvenuto l'incidente potrebbero emergere dettagli utili alle indagini. Intanto, a seguito del sinistro, la circolazione stradale ieri sera ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e poi le indagini della polizia. Sul posto, ad ogni modo, sono stati inviati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli. Il personale sanitario ha constatato il decesso della 39enne e prestato le cure mediche all'uomo, per il quale poi è stato necessario il ricovero ospedaliero.