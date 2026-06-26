Incidente nel porto di Napoli durante lo spostamento dei container, grave camionista

Un camionista è rimasto ferito in modo grave in un incidente nel porto di Napoli; sarebbe avvenuto durante le operazioni di movimentazione dei container.

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Un camionista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa sera, 26 giugno, all'interno del porto di Napoli, durante le operazioni di movimentazione dei container; l'uomo, soccorso da alcuni presenti e affidato ai sanitari, è stato trasportato d'urgenza e in codice rosso all'Ospedale del Mare di Ponticelli per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica, coordinati dalla Procura di Napoli; sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro.

L'incidente sarebbe avvenuto mentre era in corso il prelievo di un container, attaccato al camion condotto dall'uomo. Il container non sarebbe stato sganciato correttamente dal rimorchio che lo trasportava e così, quando è stato agganciato alla gru per essere sollevato, avrebbe trascinato in alto l'intero camion, fino ad un'altezza di 1.5 metri, quando si sarebbe sganciato, probabilmente a causa del peso eccessivo, e sarebbe caduto violentemente al suolo; la vittima, in quel momento, sarebbe stato ancora all'interno della cabina di pilotaggio del camion.

Per ricostruire nei dettagli l'incidente sono stati ascoltati alcuni testimoni, tra i quali colleghi della vittima, anche loro impegnati nelle fasi di movimentazione; parallelamente, l'Ispettorato del Lavoro ha avviato gli accertamenti per verificare l'inquadramento lavorativo del camionista e che, durante le operazioni, siano state rispettate tutte le norme di sicurezza, sia da parte degli operatori sia per quanto riguarda le strutture e le attrezzature utilizzate.