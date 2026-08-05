Incidente frontale tra auto a Benevento: morti Antonio De Rosa e Giovanni Fasulo, grave 21enne nell’altro veicolo

Due uomini sono morti in un incidente frontale a Benevento; si tratta di Antonio De Rosa e Giovanni Fasulo. Ferito in modo grave il 21enne alla guida dell’altra automobile.

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Due morti sul colpo, un ferito grave ricoverato in prognosi riservata in ospedale: è il pesantissimo bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa lungo la strada statale 90 all'altezza dell'area industriale di contrada Ponte Valentino, a Benevento. Le vittime sono Antonio De Rosa e Giovanni Fasulo, rispettivamente 75 e 61 anni, residenti in città; i due viaggiavano nella stessa automobile. Nell'altro veicolo c'era un 21enne di nazionalità rumena, che è stato ricoverato in codice rosso nell'ospedale San Pio di Benevento.

Lo schianto, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe coinvolto soltanto i due veicoli: la Ford Focus su cui c'erano De Rosa e Fasulo, e la Hyundai guidata dal 21enne. Lo scontro sarebbe stato frontale, ed a forte velocità: la potenza dell'impatto ha distrutto le due automobili e ha scaraventato i motori di entrambe sull'asfalto. All'arrivo dei soccorsi, per il 75enne e il 61enne non c'era già più nulla da fare; i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso per entrambi. Il 21enne, invece, seppur in condizioni apparse subito molto gravi, era ancora vivo; è stato trasportato d'urgenza al San Pio, dove si trova tutta ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica resta per il momento da chiarire; ci sarà da capire quale dei veicoli abbia invaso la corsia opposta di marcia e per quale motivo, se per una manovra azzardata, come un sorpasso, o se per una disattenzione o un colpo di sonno di uno dei due conducenti. Secondo una prima ricostruzione, per ora al vaglio, la Hyundai avrebbe colpito il guard rail e poi avrebbe proseguito la corsa sul lato opposto, centrando la Focus che stava arrivando in quel momento dall'altra direzione. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco per la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata. Sulla vicenda la Procura di Benevento ha aperto un'inchiesta, le salme delle vittime sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale San Pio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.