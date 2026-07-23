A Benevento consumi di acqua troppo elevati: l’ordinanza del Comune per limitarne l’uso

Il sindaco Clemente Mastella ha emanato una ordinanza apposita per limitare il consumo di acqua sul territorio, vietando un utilizzo non strettamente necessario.

Le alte temperature degli ultimi giorni, con le ondate di calore che si sono susseguite, hanno creato non pochi disagi in Campania. Disagi che, a Benevento, sono legati anche al consumo dell'acqua: visti l'elevato utilizzo dei giorni scorsi a causa proprio del gran caldo, bisogna ora adottare un comportamento che ne limiti il consumo, onde evitare di incorrere in una carenza della risorsa. Per questo motivo, il sindaco Clemente Mastella ha emanato un'apposita ordinanza con la quale invita la cittadinanza a limitare il consumo di acqua e ne vieta l'utilizzo per scopi non strettamente necessari.

"Con propria ordinanza il sindaco Clemente Mastella ha ordinato l'utilizzo razionale e limitato dell'acqua potabile e il divieto di usare acqua potabile per riempire piscine e vasche, nonché per il lavaggio di automobili, di cortili e piazzali" fa sapere il Comune di Benevento. "Invita altresì la cittadinanza ad adottare comportamenti utili a limitare il consumo della risorsa idrica e ad eseguire l'irrigazione delle aree verdi comunali, dei campi sportivi e dei giardini privati durante le ore serali e notturne, per il tempo strettamente necessario" si legge ancora.

"Ciò in considerazione – spiega in ultima analisi il Comune di Benevento – degli elevati consumi idrici generati anche dalle alte temperature che si registrano in questo periodo e del rischio che l'utilizzo dell'acqua per usi non essenziali comprometta la disponibilità della risorsa con disagi per la popolazione".