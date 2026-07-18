Scontro tra auto sulla Statale 87 a Morcone (Benevento): quattro feriti liberati dai vigili del fuoco

Una Fiat 500 e una Mercedes si sono scontrate nella mattinata di oggi. Estese le operazioni di soccorso, la strada è rimasta temporaneamente bloccata.

Quattro persone intrappolate nelle lamiere, i vigili del fuoco che lavorano per estrarle una a una. È lo scenario che si è presentato questa mattina lungo la Statale 87, nel territorio di Morcone, provincia di Benevento, alle falde del massiccio del Matese, dopo lo scontro tra una Fiat 500 e una Mercedes. L'impatto tra le due vetture è stato violento. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per liberare gli occupanti rimasti bloccati all'interno degli abitacoli.

I quattro feriti sono stati affidati al personale del 118 e trasportati negli ospedali cittadini per le cure e gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sono state al momento rese note.

Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Al lavoro sulla ricostruzione della dinamica ci sono le autorità competenti. Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei mezzi incidentati e alla messa in sicurezza dell'arteria. La Statale 87 è rimasta temporaneamente bloccata per consentire l'intervento dei soccorritori e il ripristino della circolazione.La Statale 87 Sannitica è uno degli assi viari che collega il Sannio beneventano con il Molise, un tracciato attraversato ogni giorno da chi si sposta tra i comuni dell'area interna.