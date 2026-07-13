Caldo record a Napoli: allo stadio Collana del Vomero terrazza aperta gratis per anziani e disabili fino a fine mese

Il Comune di Napoli, viste le temperature roventi, ha deciso di aprire gratuitamente la piscina sulla terrazza dello Stadio Collana per anziani e disabili.

L'esterno dello stadio Collana

Un'ondata di caldo che non accenna a placarsi e che, con ogni probabilità, attanaglierà Napoli ancora per alcune settimane. Ecco perché, in virtù delle alte temperature previste anche nei prossimi giorni, la Regione Campania ha deciso, a partire da oggi e fino alle fine del corrente mese di luglio, di aprire la terrazza della piscina dello Stadio Arturo Collana, al Vomero, quartiere collinare di Napoli: la terrazza sarà accessibile gratuitamente per anziani e persone con disabilità, che potranno dunque trovare un riparo dalla calura; l'accesso è previsto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, fino a esaurimento del 50% dei posti disponibili. Come detto, il servizio sarà attivo fino al 31 luglio, ovvero fino al periodo di attività della terrazza, che chiuderà per la pausa estiva nel mese di agosto.

"Di fronte a un'ondata di caldo così intensa anche un gesto semplice può fare la differenza" ha sottolineato Fiorella Zabatta, assessora allo Sport e alla Protezione Civile della Regione Campania, che ha poi voluto ringraziare lo Stadio Collana "per aver accolto con sensibilità e disponibilità questa richiesta, trasformando un'idea in un servizio concreto per la comunità". L'assessora Zabatta ha poi concluso: "Le istituzioni devono essere vicine alle persone, anche attraverso interventi capaci di migliorare la qualità della vita quotidiana".