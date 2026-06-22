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Caldo africano a Napoli, in Campania notti tropicali oltre i 24°C: 39 gradi fino a fine giugno

L’anticiclone subtropicale stringe la presa sulle regioni tirreniche fino al weekend, quando le punte potranno toccare i 41°C. Allerta soprattutto di notte.
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A cura di Redazione Meteo
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Il termometro che dopo il tramonto si rifiuta di scendere sotto i 24-25 gradi. È questo il fronte più insidioso dell'ondata di calore che da oggi, lunedì 22 giugno, stringe la Campania e il resto delle regioni tirreniche in una morsa destinata a durare fino a fine mese. A spingere la colonnina è una massiccia bolla d'aria rovente di origine subtropicale che si espande sull'Europa centro-occidentale e su tutto il Mediterraneo. Lo conferma Mattia Gussoni, meteorologo de ilmeteo.it, che parla di un'ondata di caldo intensa e soprattutto prolungata, capace di mettere nel mirino persino i record della terribile estate del 2003.

Il meccanismo è duplice: una massa d'aria già caldissima in partenza, schiacciata verso il suolo dalla struttura anticiclonica, si riscalda ulteriormente per compressione. Il risultato sono anomalie fino a 15°C oltre le medie del periodo in Francia e Germania, vero cuore del caldo europeo, dove i picchi possono arrivare a 40°C. In Italia le temperature toccheranno diffusamente i 38-39°C, concentrandosi proprio sulle regioni tirreniche, Campania compresa, insieme alle pianure del Nord. Roma e gli altri grandi centri urbani sperimenteranno valori percepiti ancora più alti per l'effetto "isola di calore", quello che a Napoli trasforma l'asfalto del centro e i quartieri più densi in trappole di calore.

Ma il dato che pesa di più non si legge a mezzogiorno. Si legge a notte fonda. I termometri faranno enorme fatica a scendere sotto i 24-25°C: sono le cosiddette notti super tropicali, che impediscono al corpo il naturale raffreddamento e peggiorano la qualità del sonno. Un disagio che colpisce in particolare anziani, bambini e chi soffre di patologie cardiovascolari.

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L'energia accumulata dai mari, complice la maggiore evaporazione, potrà innescare violenti temporali nelle zone interne del Centro e sui rilievi. Al Sud i fenomeni resteranno per ora più marginali: mercoledì 24 qualche rovescio pomeridiano è atteso su Basilicata e Calabria, mentre la Campania resterà sotto il dominio del sole e del caldo in aumento. Per chi vive tra Napoli e le province, la conseguenza pratica è una settimana senza tregua: niente ricambio d'aria nelle ore notturne, città roventi di giorno, attenzione massima all'idratazione e alle fasce più fragili della popolazione. E il peggio deve ancora arrivare. Secondo le proiezioni meteo l'anticiclone subtropicale si farà sempre più forte: dal weekend le punte potranno raggiungere i 41°C.

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