Ondate di calore a Napoli e in Campania, allerta fino a venerdì sera: quasi 40 gradi e umidità fino al 70%
Non si allenta la morsa del caldo che sta attanagliando la Campania e, nelle prossime ore, se possibile, la situazione è destinata a peggiorare. La Protezione Civile regionale, infatti, ha emanato un'allerta meteo per ondate di calore a partire dalle ore 20 di oggi e fino alle ore 20 di venerdì 17 luglio. Sono previste, su tutto il territorio, temperature di 5-6 gradi superiori alla media, con tassi di umidità che, soprattutto durante le ore serali e notturne, raggiungeranno anche il 60-70%. Particolarmente difficile sarà la giornata di venerdì 17 luglio, quando Napoli, secondo il bollettino sulle ondate di calore emanato quotidianamente dal Ministero della Salute, sarà da bollino arancione; la temperatura massima percepita in città, infatti, sarà di 38 gradi.
"L’ondata di calore non va sottovalutata. Abbiamo voluto mettere gratuitamente a disposizione la terrazza della piscina dello stadio Collana per offrire alle persone over 65 e alle persone con disabilità un luogo fresco e accogliente durante questi giorni di temperature particolarmente elevate. È un servizio ulteriore che si affianca alle misure di prevenzione già attivate dagli enti competenti" ha dichiarato Fiorella Zabatta, assessora alla Protezione Civile della Regione Campania.
"Rinnoviamo l’invito ai Comuni – ha ricordato ancora l'assessora Zabatta – a prestare la massima attenzione nei confronti soprattutto degli anziani, dei bambini e delle fasce più fragili della popolazione. Ai cittadini raccomandiamo di adottare comportamenti adeguati alle condizioni climatiche attuali: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, limitare le attività all’aperto e gli spostamenti non necessari, mantenere gli ambienti freschi e correttamente arieggiati, idratarsi con regolarità e prestare attenzione anche agli animali domestici".