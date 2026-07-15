Ondate di calore a Napoli e in Campania, allerta fino a venerdì sera: quasi 40 gradi e umidità fino al 70%

Caldo asfissiante previsto nelle prossime ore. In particolare, venerdì 17 luglio Napoli sarà da bollino arancione secondo il bollettino del Ministero della Salute.

Nuove ondate di calore in Campania

Non si allenta la morsa del caldo che sta attanagliando la Campania e, nelle prossime ore, se possibile, la situazione è destinata a peggiorare. La Protezione Civile regionale, infatti, ha emanato un'allerta meteo per ondate di calore a partire dalle ore 20 di oggi e fino alle ore 20 di venerdì 17 luglio. Sono previste, su tutto il territorio, temperature di 5-6 gradi superiori alla media, con tassi di umidità che, soprattutto durante le ore serali e notturne, raggiungeranno anche il 60-70%. Particolarmente difficile sarà la giornata di venerdì 17 luglio, quando Napoli, secondo il bollettino sulle ondate di calore emanato quotidianamente dal Ministero della Salute, sarà da bollino arancione; la temperatura massima percepita in città, infatti, sarà di 38 gradi.

"L’ondata di calore non va sottovalutata. Abbiamo voluto mettere gratuitamente a disposizione la terrazza della piscina dello stadio Collana per offrire alle persone over 65 e alle persone con disabilità un luogo fresco e accogliente durante questi giorni di temperature particolarmente elevate. È un servizio ulteriore che si affianca alle misure di prevenzione già attivate dagli enti competenti" ha dichiarato Fiorella Zabatta, assessora alla Protezione Civile della Regione Campania.

"Rinnoviamo l’invito ai Comuni – ha ricordato ancora l'assessora Zabatta – a prestare la massima attenzione nei confronti soprattutto degli anziani, dei bambini e delle fasce più fragili della popolazione. Ai cittadini raccomandiamo di adottare comportamenti adeguati alle condizioni climatiche attuali: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, limitare le attività all’aperto e gli spostamenti non necessari, mantenere gli ambienti freschi e correttamente arieggiati, idratarsi con regolarità e prestare attenzione anche agli animali domestici".