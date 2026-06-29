Ondata di calore a Napoli con bollino rosso, elevato rischio per la salute fino a mercoledì: punte di 36 gradi
Allerta per ondata di calore di livello 3 (bollino rosso) fino a mercoledì 1 luglio a Napoli. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino relativo alle previsioni sulle ondate di calore per la città di Napoli valido per i prossimi due giorni. Le persone, in particolare quelle più fragili, come anziani over 65 e bambini, possono correre rischi per la salute. Per le giornate di domani, martedì 30 giugno, e mercoledì è previsto un livello di allerta 3, con condizioni ad elevato rischio per tre o più giorni consecutivi. La temperatura massima percepita sarà di 36 gradi. Continua l'ondata di caldo torrido in città anche nei prossimi giorni. Una situazione che purtroppo peggiora con il perdurare del caldo per più giorni consecutivi.
Il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano caldo a tutela della popolazione, che prevede anche la riapertura delle fontanine pubbliche ancora chiuse per svariati motivi, spesso perché vandalizzate.
Cosa fare in caso di ondate di calore
La protezione civile nazionale ha pubblicato le misure di Auto Protezione in caso di ondate di calore. Ossia condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto alte per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, sole intenso e assenza di ventilazione. Queste condizioni rappresentano un rischio per la salute delle persone. Il Ministero della Salute elabora bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.
Dal 2004, data di attivazione, al 2011 il Sistema è stato coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile.
Periodi prolungati di condizioni metereologiche estreme hanno infatti un impatto sulla salute maggiore rispetto a giorni isolati con le stesse condizioni metereologiche. Il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Normalmente il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni ambientali questo meccanismo non è sufficiente. La capacità di termoregolazione di una persona è condizionata da fattori come l'età, le condizioni di salute, l'assunzione di farmaci.
Ecco di seguito alcuni consigli utili:
- Non uscire nelle ore più calde, dalle 11:00 alle 18:00.
- Proteggi bambini e anziani evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.
- In casa o sul posto di lavoro, proteggiti dal calore del sole con tende o persiane e imposta il climatizzatore a una temperatura non inferiore ai 25°-27°gradi.
- Se utilizzi un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo.
- Bevi molta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) e mangia frutta fresca.
- Evita invece bevande alcoliche, zuccherate e contenenti caffeina.
- Segui un’alimentazione equilibrata e consuma pasti leggeri.
- Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti.
- Scegli abiti comodi e leggeri ed evita fibre sintetiche.
- All’aperto indossa cappelli leggeri e di colore chiaro.
- Evita di viaggiare in auto nelle ore più calde della giornata e regola l’aria condizionata a una temperatura di circa 5°gradi inferiore a quella esterna evitando di orientare il getto direttamente sui passeggeri.
- Non lasciare mai nell’abitacolo neonati e animali, neanche per brevi periodi.
- Evita di praticare esercizio fisico nelle ore più calde della giornata e assicurarti di mantenere una buona idratazione.
- Offri aiuto alle persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.
- Assicura sempre acqua fresca agli animali domestici, anche in viaggio, e non farli uscire nelle ore più calde per evitare il contatto con l’asfalto rovente.