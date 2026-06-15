A Napoli le prime ondate di calore: 34 gradi percepiti, allerta gialla mercoledì 17 giugno

Mercoledì 17 giugno attesi 34 gradi su Napoli, bollino giallo da parte del Ministero della Salute per le ondate di calore. L’estate è ormai alle porte.

Prime ondate di calore in arrivo su Napoli e Campania: mercoledì 17 giugno ci sarà il primo bollino giallo diramato dal Ministero della Salute, con temperature percepite che si aggireranno attorno ai 34 gradi. Stato di pre-allerta, dunque, dei servizi sanitari e sociali, con il concreto rischio che si possa raggiungere il livello arancione nei giorni successivi. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, con i quadri meteorologici più accurati e che saranno analizzati dal Ministero della Salute.

Il bollettino del Ministero della Salute per i prossimi tre giorni

Se oggi il caldo ha dato qualche ora di tregua rispetto al fine settimana appena trascorso, già domani martedì 16 giugno con una temperatura di 28 gradi alle ore 14, saranno percepiti 31 gradi, uno in più rispetto ad oggi alla stessa ora ed a parità di temperature effettiva. Mercoledì 17 giugno, invece, nonostante al mattino le temperature saranno leggermente minori (22 gradi rispetto ai 23 registrati oggi alle 8 e che si registreranno anche domani), alle 14 la temperatura percepita sarà di 34 gradi: la prima vera ondata di calore di questa stagione estiva ormai alle porte: il solstizio d'estate, infatti, è atteso domenica 21 giugno 2026 alle ore 10:24 italiane. In generale sarà una settimana all'insegna del gran caldo in tutta la regione: solo alla sera qualche ventata d'aria fresca mitigherà il tutto, soprattutto nelle zone interne della regione. Una differenza che porterà anche al rischio di nebbia nelle prime ore del mattino, quando appunto l'aria calda si scontrerà con il terreno freddo, soprattutto lungo le arterie stradali, portando dunque al fenomeno tipico della nebbia mattutina, in particolare come detto nelle zone interne della regione.