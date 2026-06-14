Caldo africano in arrivo su Napoli da mercoledì, settimana rovente in Campania

Fra lunedì 15 e martedì 16 giugno, l’anticiclone subtropicale stabilizza il Sud: sole pieno e picchi ben sopra la media stagionale.

Cielo limpido sul Golfo, ombrelloni già aperti e una colonnina di mercurio che, da metà settimana, comincerà a correre verso l'alto. La Campania si prepara a entrare nella prima vera ondata di caldo dell'estate 2026.

A spiegare cosa aspetta Napoli e le province campane nei prossimi giorni è Federico Brescia, meteorologo de ilmeteo.it, che conferma un cambio di marcia netto nell'assetto barico sul Mediterraneo. L'anticiclone subtropicale è in rimonta e si imporrà in modo duraturo su tutta la Penisola, Sud compreso.

Per i napoletani la settimana parte già all'insegna del sole. Domenica 14 giugno il cielo sul capoluogo e sul resto della regione resta sereno su tutti i settori, senza piogge. Le uniche incertezze riguardano i giorni iniziali e toccano la Campania solo di striscio. Tra lunedì 15 e martedì 16 giugno infiltrazioni d'aria più fresca portano una fase parzialmente instabile, ma il fenomeno si concentra al Nord-Est e sui rilievi appenninici. Martedì 16 è la Sicilia a vedere qualche rovescio, mentre sull'Appennino campano non si escludono isolati acquazzoni pomeridiani sui rilievi interni, tra Avellinese e Sannio. Sulla fascia costiera, da Napoli a Salerno fino al Cilento, prevale invece il sole.

È da metà settimana che lo scenario cambia davvero. L'anticiclone subtropicale avvolge il Paese con tutta la sua forza, scalzando ogni residuo disturbo fresco e richiamando aria calda direttamente dall'entroterra nordafricano.

Il risultato, sul territorio campano, sarà cielo sereno e un'impennata termica generale, con valori abbondantemente sopra le medie del periodo. La struttura di alta pressione, secondo le proiezioni, è destinata a dominare la scena per gran parte della seconda metà di giugno. Lo sguardo ora è puntato sulla seconda metà del mese, quando l'anomalia termica si farà sentire da Nord a Sud. Il caldo, in Campania, sembra arrivato per restare.