napoli
video suggerito
video suggerito

Caldo africano in arrivo su Napoli da mercoledì, settimana rovente in Campania

Fra lunedì 15 e martedì 16 giugno, l’anticiclone subtropicale stabilizza il Sud: sole pieno e picchi ben sopra la media stagionale.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Redazione Meteo
Immagine

Cielo limpido sul Golfo, ombrelloni già aperti e una colonnina di mercurio che, da metà settimana, comincerà a correre verso l'alto. La Campania si prepara a entrare nella prima vera ondata di caldo dell'estate 2026.
A spiegare cosa aspetta Napoli e le province campane nei prossimi giorni è Federico Brescia, meteorologo de ilmeteo.it, che conferma un cambio di marcia netto nell'assetto barico sul Mediterraneo. L'anticiclone subtropicale è in rimonta e si imporrà in modo duraturo su tutta la Penisola, Sud compreso.

Per i napoletani la settimana parte già all'insegna del sole. Domenica 14 giugno il cielo sul capoluogo e sul resto della regione resta sereno su tutti i settori, senza piogge. Le uniche incertezze riguardano i giorni iniziali e toccano la Campania solo di striscio. Tra lunedì 15 e martedì 16 giugno infiltrazioni d'aria più fresca portano una fase parzialmente instabile, ma il fenomeno si concentra al Nord-Est e sui rilievi appenninici. Martedì 16 è la Sicilia a vedere qualche rovescio, mentre sull'Appennino campano non si escludono isolati acquazzoni pomeridiani sui rilievi interni, tra Avellinese e Sannio. Sulla fascia costiera, da Napoli a Salerno fino al Cilento, prevale invece il sole.

È da metà settimana che lo scenario cambia davvero. L'anticiclone subtropicale avvolge il Paese con tutta la sua forza, scalzando ogni residuo disturbo fresco e richiamando aria calda direttamente dall'entroterra nordafricano.

Leggi anche
Napoli e Campania, settimana di sole e caldo: nel weekend termometro oltre i 30°C

Il risultato, sul territorio campano, sarà cielo sereno e un'impennata termica generale, con valori abbondantemente sopra le medie del periodo.  La struttura di alta pressione, secondo le proiezioni, è destinata a dominare la scena per gran parte della seconda metà di giugno. Lo sguardo ora è puntato sulla seconda metà del mese, quando l'anomalia termica si farà sentire da Nord a Sud. Il caldo, in Campania, sembra arrivato per restare.

Immagine
La Sonrisa si avvia a chiudere: stop alle prenotazioni, al Castello poche possibilità
Il Consiglio di Stato: tolte le licenze al ristorante hotel di Sant'Antonio Abate
Castello delle Cerimonie, la lettera dei camerieri e cuochi de La Sonrisa: "Noi non abbiamo colpe, fateci lavorare"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views