Meteo Napoli e Campania, previsioni di domenica 2 agosto: bollino rosso, fino a 39°C, caldo intenso anche lunedì

Domenica 2 agosto a Napoli cielo variabile e caldo fino a 32°C; lunedì 3 sole con punte di 39°C in Campania.

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Sarà un weekend rovente, da bollino rosso quello di Napoli e della Campania, con il caldo ancora protagonista in questo scorcio d'estate. Secondo le previsioni, domenica 2 agosto il cielo sarà parzialmente nuvoloso ma stabile: nubi sparse al mattino, ampi spazi di sereno nel pomeriggio e qualche velatura in serata, senza rischio di piogge sull'intera regione. Le temperature saliranno fino a un massimo di 39°C, con minime che non scenderanno sotto i 26°C, per una giornata calda e afosa soprattutto nelle ore centrali e nelle zone interne, dove l'aria si fa più pesante rispetto alla costa. Sul fronte dei venti, brezze deboli da sud-ovest al mattino diventeranno moderate nel pomeriggio, per poi ruotare da nord-ovest in serata, portando un po' di refrigerio dopo il tramonto.

Il caldo non mollerà la presa nemmeno lunedì 3 agosto: cielo poco nuvoloso su gran parte della Campania, con temperature comprese tra 25°C e 33°C (39 percepiti), in lieve ulteriore aumento rispetto alla domenica. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno ancora cieli sereni o al più velati su Napoli e sulle altre province, senza fenomeni di rilievo né temporali in vista nel breve periodo.

Con il termometro sopra i 30 gradi per due giorni di fila, chi punta al mare farà bene a scegliere le ore più fresche della giornata, la mattina presto o il tardo pomeriggio, portando con sé acqua a sufficienza ed evitando l'esposizione diretta nelle ore centrali. Sulla costa la brezza offrirà un parziale sollievo, mentre nell'entroterra il caldo si farà sentire con maggiore intensità.