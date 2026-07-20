Ancora ondate di calore su Napoli e la Campania, bollino rosso fino a mercoledì 22 luglio

Temperature che sfioreranno i 40 gradi fino al 22 luglio, la Protezione Civile proroga l’allerta da bollino rosso in tutta la Campania per ondate di calore.

Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Continuano le ondate di calore in Campania. La Regione, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha prorogato infatti il bollino rosso per ondate di calore fino alle 13 di mercoledì 22 luglio. "Le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-5 °C. Si prevede anche un tasso di umidità che, durante le ore diurne potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione e che, durante le ore notturne potrà raggiungere l’80% e una scarsa ventilazione", si legge nella nota regionale.

"Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione", spiega ancora la Regione.