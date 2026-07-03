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Meteo, su Napoli e Campania primo fine settimana senza allerte: l’afa torna giovedì 8 luglio

Primo fine settimana senza allerte per ondate di calore su Napoli e Campania: da mercoledì 8 luglio tornano però le temperature alte su tutta la regione.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
La situazione meteo a Napoli
La situazione meteo a Napoli

Si torna a respirare a Napoli e in Campania: dopo giornate letteralmente incandescenti, infatti, si tornano a percepire temperature quanto meno sopportabili. Nel fine settimana 4-5 luglio, infatti, la regione dice addio alle allerte. Il Ministero della Salute ripristina il colore verde, con temperature che al mattino saranno di 24 gradi attorno alle 8 per poi aumentare fino a 33-34 alle 14, orario di massima luce. Tuttavia, verranno percepiti 32-33 gradi, con l'aria che sarà anche fresca grazie al vento che soffierà rendendo il tutto sopportabile.

Anche lunedì e martedì il meteo sarà sopportabile, almeno fino a mercoledì 8 luglio, quando poi le temperature riprenderanno a salire arrivando fino a 35 gradi e continuando poi a salire, per un luglio che si preannuncia incandescente. Del resto, il mese con le temperature maggiori in Campania è proprio luglio, il mese che prende il nome da Giulio (Cesare). E che quest'anno, complice il cambiamento climatico rischia di essere il maggiormente rovente dal 2003 ad oggi, come dimostrano le tante ondate di calore già registrate in questi giorni, con continui blackout dovuti sia all'enorme assorbimento energetico per condizionatori e ventilatori accesi, sia per gli incendi dei cavi dovuti alle altissime temperature registrate nel sottosuolo.

Il bollettino delle ondate di calore su Napoli del Ministero della Salute
Il bollettino delle ondate di calore su Napoli del Ministero della Salute
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