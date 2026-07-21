Docce nella fontana vicino agli chalet e degrado a Mergellina: la denuncia dei residenti

La segnalazione dell’associazione Salviamo Mergellina: “Tendopoli di senza tetto vicino agli chalet di Mergellina sul Lungomare di Napoli. Intervengano le istituzioni”. Il Comune invia Polizia locale e assistenti sociali.

Clochard fa la doccia vicino alla Fontana del Marinaretto di Mergellina

"Un clochard fa la doccia nudo nei pressi della Fontana del Marinaretto nei giardini vicino agli chalet di Mergellina". A denunciare la situazione di degrado e di rischio per l'igiene sia del senza tetto che pubblica sono i residenti della zona. Dall'inizio di luglio, gli abitanti hanno scritto alla Soprintendenza segnalando la presenza di una tendopoli nei giardinetti di Mergellina e la possibilità di rischi di "danni alla fontana". Analoghe segnalazioni sono state inviate all'assessore alla legalità Antonio De Iesu, all'assessore al verde Vincenzo Santagada, all'assessore alle politiche sociali Chiara Marciani, alla presidente di Municipalità Giovanna Mazzone, alle forze dell'ordine. "Più volte – scrive l'associazione Salviamo Mergellina – gli assistenti sociali sono venuti a chiedere di andarsene e più volte hanno avuto come risposta che stavano bene lì".

La Fontana del Marinaretto, opera in marmo e bronzo dello scultore Raffaele Marino, ispirata ad un'altra statua di Vincenzo Gemito, risale all'inizio del Novecento. Si trova nei giardinetti di Largo Barbaja a Mergellina, nella parte bassa di via Caracciolo, sul Lungomare di Napoli, a poca distanza dagli chalet frequentati giorno e notte da migliaia di persone. Dopo il restauro, è stata inaugurata il 29 luglio dello scorso anno dal sindaco Gaetano Manfredi.

Il Comune di Napoli sta intervenendo da tempo per dare assistenza ai senza fissa dimora che occupano i giardinetti di Largo Barbaja. Interventi rafforzati nelle ultime settimane anche per affrontare le forti ondate di caldo che hanno investito la città. Il problema è che molti rifiutano l'ospitalità nelle strutture di accoglienza pubbliche, preferendo restare in strada. "È una situazione purtroppo nota – commenta a Fanpage.it l'assessora al Welfare, Chiara Marciani – sulla quale interveniamo in continuazione. Abbiamo inviato anche oggi una pattuglia della Polizia Locale con i servizi sociali".

I residenti chiedono interventi decisi. "Nessuna volontà politica di tutelare il decoro, l'igiene, il verde pubblico atti contro la pubblica decenza, in un paesaggio vincolato, altamente frequentato al centro della città – commentano – L'associazione Salviamo Mergellina è impegnata per là tutela di decoro, bellezza pulizia e difesa dell'ambiente a Mergellina. Da più di un mese combattiamo nell'indifferenza di tutti l'indecenza che le immagini riportano. Siamo al centro degli chalet più importanti di Mergellina, dove ogni giorno centinaia se non migliaia di cittadini napoletani e turisti frequentano questi posti".