A Bacoli arrivano le docce gratis sulle spiagge libere, il sindaco Josi Della Ragione: “Mai più degrado”

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato l’installazione di docce gratis per tutti sulle spiagge libere della città.

Josi Gerardo Della Ragione. A destra, una delle docce in spiaggia

La definisce una "rivoluzione civica" Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, nella provincia di Napoli, la sua battaglia per restituire una porzione quanto più possibile ampia di spiagge libere ai cittadini e per far sì che queste siano attrezzate, accoglienti e fruibili nel miglior modo possibile. Dopo il tira e molla con i lidi militari per recuperare ancora più litorale da destinare ai bagnanti in maniera gratuita, il sindaco di Bacoli ha annunciato l'installazione, sulle spiagge libere già esistenti, di docce gratuite e fruibili da tutti.

"Perché il mare si può e si deve poter vivere anche così. Liberamente, a costo zero. Un diritto sacrosanto da garantire a chiunque. A partire da chi vive in difficoltà economica. Avevo promesso una novità. Eccola. Spiagge pulite, pedane verso la battigia, mare limpido, bidoni per la raccolta differenziata, bagni pubblici, navette comunali gratuite. E docce, ovunque possibile. Ci abbiamo lavorato in queste ultime settimane" ha scritto su Facebook il sindaco Della Ragione.

"Partiremo nei prossimi giorni – scrive ancora il sindaco – con l’installazione delle prime otto. In tutta la città. Un servizio pubblico mai assicurato prima sui nostri arenili liberi. E che garantiremo. Perché l’acqua è un bene di tutti. E perché le spiagge libere non dovranno mai più essere sinonimo di degrado ed abbandono. Mai. Ma di civiltà, di efficienza. Stiamo iniziando una rivoluzione civica. Quella dei diritti. Quella dei beni comuni da liberare. Abbiamo bisogno dell’impegno, dell’amore e della responsabilità di tutti. Perché pubblico è bello. Senza padroni. Ma della gente".