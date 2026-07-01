Federculture sceglie Napoli per il primo Dialogo del Sud: il 3 luglio la lectio di Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato

Alla Fondazione Banco di Napoli l’assemblea nazionale di Federculture, riunita per la prima volta al Sud. Apertura affidata al sindaco Manfredi.

Daria Perrotta, napoletana, 49 anni, Ragioniere Generale dello Stato dal 2024

Venerdì 3 luglio, alle 10.45, la sala della Fondazione Banco di Napoli ospiterà per la prima volta nella storia di Federculture un appuntamento del ciclo "I Dialoghi": un evento che l'associazione nazionale di categoria non aveva mai portato nel Mezzogiorno.

Protagonista sarà Daria Perrotta, napoletana, Ragioniere Generale dello Stato dal 2024, che terrà la lectio magistralis dal titolo "Cultura è Visione: bilanci, patrimonio e prospettive". Al centro dell'intervento, il rapporto tra valorizzazione del patrimonio culturale, gestione delle risorse pubbliche e programmazione economica. La scelta di Napoli non è casuale. Federculture indica esplicitamente nel Mezzogiorno un «osservatorio privilegiato» per le politiche culturali nazionali, puntando su Napoli e sulla Campania come territori dove il patrimonio storico, artistico e sociale può diventare terreno di confronto su sviluppo e coesione.

L'appuntamento si apre con i saluti istituzionali del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell'assessore alla Cultura della Regione Campania Ninni Cutaia. Segue l'introduzione di Francesco Spano, direttore di Federculture. Dopo la lectio di Perrotta, il contrappunto è affidato a Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli, mentre le conclusioni sono affidate ad Andrea Cancellato, presidente di Federculture.

Andrea Cancellato, presidente di Federculture

L'evento coincide con un altro passaggio inedito: per la prima volta l'assemblea nazionale di Federculture si riunisce nel Sud Italia, portando a Napoli rappresentanti di istituzioni culturali da tutto il Paese. Tra le realtà del territorio coinvolte figurano, oltre alla Fondazione Banco di Napoli, il Museo Madre, la Fondazione Made in Cloister, la Regione Campania e Scabec, la società regionale per la valorizzazione dei beni culturali.

Il format "I Dialoghi di Federculture" era partito lo scorso dicembre con la lectio "Cultura è Comunità", affidata al cardinale José Tolentino de Mendonça. L'appuntamento napoletano allarga il perimetro del confronto, spostandolo dal tema della comunità a quello della programmazione economica e della visione strategica del sistema culturale italiano.