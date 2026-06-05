L’Università Federico II compie 802 anni: una settimana di eventi a Napoli

Dal Cortile delle Statue all’Orto Botanico, l’ateneo più antico d’Italia celebra il suo compleanno con studenti, campioni paralimpici e un video a sorpresa di Fiorello.

Il busto di Federico II di Svevia davanti alla Nuova Università di Scampia

Federico II di Svevia la fondò il 5 giugno 1224 con una lettera in cui ordinava che «i digiuni e gli affamati di sapere» non fossero costretti «a peregrinare in terra straniera». Ottocento due anni dopo, quell'ateneo è ancora lì, è ancora napoletano. E per i suoi 802 anni ha deciso di festeggiare con una settimana di eventi che trasformerà più sedi cittadine in palcoscenico fino al 12 giugno.

Le celebrazioni sono partite mercoledì con il Festival delle Radio Universitarie, che torna alla Federico II dopo dieci anni La manifestazione, organizzata da F2 Radio Lab – il laboratorio radiofonico dell'ateneo che quest'anno festeggia i suoi primi 20 anni di attività – si tiene nel complesso di San Marcellino e proseguirà fino a sabato 6 giugno tra workshop, panel, challenge e confronti sul futuro dei podcast. Ad accendere la serata inaugurale ci ha pensato un video messaggio a sorpresa di Fiorello e Biggio, che hanno portato i propri auguri alla manifestazione davanti alla platea studentesca.

Giovedì 5 giugno, giorno del compleanno ufficiale, il programma si fa più denso. Al mattino è in programma la «Giornata dello studente federiciano», dedicata ai 130 ragazzi che partecipano al programma «Atleta federiciano»: giovani che coniugano carriera universitaria e sport agonistico a livello nazionale e internazionale. Tra loro ci sono Angela Procida, campionessa paralimpica di nuoto, e Ginevra Caracciolo Di Brienza, campionessa mondiale under 21 di vela nella classe ilca6. L'evento è inserito nel programma di Napoli Capitale europea dello sport 2026.

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Il pomeriggio si sposta nell'Aula Magna Storica, dove alle 16 il rettore Matteo Lorito consegna il riconoscimento di «Laureato Illustre 2026» a sette ex studenti che hanno raggiunto posizioni di primo piano a livello internazionale. L'elenco copre ambiti molto diversi: la fisica Elena Aprile, docente alla Columbia University e tra le massime esperte mondiali di materia oscura; il generale della Guardia di Finanza Paolo Borrelli; Bruno Frattasi, già prefetto e direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; l'ambasciatore d'Italia a Madrid Giuseppe Buccino Grimaldi; Lorenzo Cerulli, innovation leader di Deloitte; Carmine Incoronato Petrone, fondatore del Petrone Group; e Silvio Savarese, professore di Informatica a Stanford e vicepresidente esecutivo di Salesforce.

«Celebrare oggi il compleanno dell'Ateneo», sottolinea il rettore Lorito, «significa rinnovare un impegno: continuare a essere un'istituzione orientata al bene comune, impegnata sui territori e, soprattutto, un esempio di libero pensiero, di legalità, di opportunità per i meritevoli e di tutela dei fragili». Dopo la lettura teatrale di Massimo Andrei sulla Costituzione italiana, la serata si chiude con la Nuova Orchestra Scarlatti. Alle 21.30 il Cortile delle Statue ospita il concerto gratuito «Restiamo in piedi» di Dario Sansone. Il calendario prosegue fino al 12 giugno. Domenica 7, all'Orto Botanico, dalle 17.30 va in scena l'ottava edizione di «Orto sonoro. Un suono per ogni pianta» con l'Orchestra Scarlatti Junior. Il programma completo degli eventi successivi è disponibile sul sito dell'ateneo.