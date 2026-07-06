Chi è Andrea Mazzucchi, nuovo rettore della Federico II di Napoli: filologo tra i massimi esperti di Dante

Dopo 25 anni torna un umanista alla guida della Federico II di Napoli: vittoria schiacciante alla prima tornata. Gli studenti: “Pronti a lavorare in sinergia”

Andrea Mazzucchi

Andrea Mazzucchi è stato eletto nuovo rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Entrerà in carica ufficialmente a novembre, subentrando a Matteo Lorito e dopo aver stravinto alla prima tornata con oltre il 66% dei voti. Il Rettorato federiciano torna così ad un professore di studi umanistici, in questo caso ad un filologo: era dal mandato di Fulvio Tessitore (1993-2001), che non accadeva: dopo Tessitore (filosofia), erano subentrati sempre Rettori di materie scientifiche come Guido Trombetti (2001-2010, scienze matematiche), Massimo Marrelli (2010-2014, economia), l'oggi sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (2014-2020, ingegneria) e Matteo Lorito (2020-2026, agraria).

Vittoria schiacciante al primo turno

Andrea Mazzucchi correva assieme ai professori Santolo Meo ed Alessandro Pezzella, ma la vittoria non è mai stata in discussione: dei 2.943 aventi diritto, hanno votato in 2.532, e per vincere serviva la maggioranza assoluta più uno dei voti espressi: 1267. Mazzucchi ne ha ottenuti 1.680, ottenendo dunque un enorme consenso. A novembre, come da tradizione, entrerà in carica subentrando a Matteo Lorito per il sessennio 2026-2032. "Auguri di buon lavoro ad Andrea Mazzucchi", commenta Gaetano Manfredi, oggi sindaco di Napoli ed ex rettore federiciano, aggiungendo che "governerà con equilibrio e saggezza la Federico II, un grande patrimonio della nostra città e di tutta l'Italia"

Andrea Mazzucchi, filologo tra i massimi studiosi di Dante

Ordinario di Filologia della letteratura italiana, due volte alla guida del Dipartimento di Studi Umanistici, Mazzucchi è considerato tra i più autorevoli studiosi italiani di Dante e della tradizione letteraria medievale. Socio ordinario dell'Accademia Pontaniana e della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, è anche presidente della Società dei Filologi della Letteratura Italiana e membro dell'Accademia della Crusca, oltre ad essere autore di oltre 300 pubblicazioni.

Gli studenti: "Lavoreremo in sinergia"

"In questi mesi abbiamo seguito con grande attenzione i punti programmatici presentati, condividendo appieno la necessità di puntare sul potenziamento dei servizi e su politiche che rendano la Federico II sempre più viva, internazionale e attrattiva per i giovani", il commento della Confederazione degli Studenti della Federico II, che aggiunge: "Ci riconosciamo profondamente nelle parole del nuovo Magnifico Rettore quando immagina una Federico II "libera, autorevole, giusta e inclusiva"; un'università urbana ed europea che contribuisca alla crescita di una cittadinanza critica e consapevole. Vogliamo instaurare da subito un dialogo aperto, costruttivo e costante con la nuova governance. Lavoreremo in sinergia", prosegue il sindacato studentesco, "affinché l'idea di un ateneo "competitivo ma anche solidale" si traduca in azioni concrete per il diritto allo studio, la qualità della didattica e il benessere dell'intera comunità accademica".