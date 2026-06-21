Morto il cardiochirurgo napoletano Carlo Vosa, punto di riferimento al Monaldi e alla Federico II

Allievo di Maurizio Cotrufo, formato a Napoli e in Francia, ha eseguito migliaia di interventi e decine di trapianti pediatrici. Aveva chiuso la carriera alla Federico II.

Carlo Vosa, morto a 80 anni

Migliaia di interventi su cuori grandi quanto una noce, decine di trapianti su pazienti che spesso avevano solo pochi mesi di vita. È questa l'eredità che lascia Carlo Vosa, 80 anni, scomparso nella tarda mattinata di domenica 21 giugno nella sua casa a Napoli, nel quartiere Chiaia, tra i nomi che hanno reso Napoli un punto di riferimento per la cardiochirurgia pediatrica.

Vosa è stato uno dei protagonisti dello sviluppo dei trapianti di cuore in età infantile, una delle frontiere più difficili della chirurgia. La sua storia professionale è intrecciata a doppio filo con quella della città. Si forma all'ospedale Monaldi, dove diventa allievo di Maurizio Cotrufo, uno dei maestri della cardiochirurgia napoletana e dei trapianti cardiaci. Da lì il salto all'estero: perfeziona la specializzazione in cardiochirurgia pediatrica con esperienze in Francia, dove la disciplina aveva già accumulato un vantaggio tecnico, per poi tornare nel capoluogo campano e portare quelle competenze in corsia.

Al Monaldi e negli anni successivi opera pazienti affetti da malformazioni e patologie tra le più complesse, quelle che lasciano pochi margini di errore e ancor meno tempo.

Nel corso della carriera porta a termine decine di trapianti di cuore. Tra i bambini che passano sotto le sue mani ci sono anche piccoli pazienti arrivati dalle aree più povere e svantaggiate del mondo, soprattutto dalla Palestina, dove un intervento del genere semplicemente non esiste. L'ultima parte del suo percorso la dedica all'insegnamento, come docente all'Università Federico II, trasmettendo a una nuova generazione di medici un sapere costruito sala operatoria dopo sala operatoria. I funerali lunedì 22 giugno alle 16,30 nella chiesa di San Pasquale a Chiaia.