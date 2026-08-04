Anche oggi pomeriggio in Campania c’è una allerta meteo gialla per temporali fino alle 21

La Protezione Civile regionale segnala rischio per rovesci intensi, grandine e raffiche di vento su tutto il territorio campano.

Nonostante il caldo torrido da bollino rosso non faccia minimamente pensare alla possibilità che l'aria si rinfreschi, per oggi pomeriggio c'è allerta meteo temporali su tutta la Campania da qui alle 21 di stasera. La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta di colore giallo, valida dalle 13 alle 21 di oggi, martedì 4 agosto, su tutto il territorio regionale. A motivare l'avviso sono le valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto, che indicano un quadro di forte instabilità: rovesci e temporali potranno abbattersi in modo improvviso, con rapidità di evoluzione ma intensità localmente elevata.

Non si escludono grandinate, raffiche di vento e fulmini, fenomeni che la Protezione Civile segnala come potenzialmente dannosi per coperture e strutture esposte. L'allerta, emanata dal Centro Funzionale ed emanata ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU), evidenzia in particolare il rischio idrogeologico: allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, oltre alla possibilità di caduta massi e frane legate alla fragilità dei suoli in alcune aree della regione.

Le autorità comunali sono chiamate a mettere in campo le misure previste dai rispettivi piani di Protezione Civile, sia strutturali che non strutturali, per prevenire e contenere gli effetti dei fenomeni attesi. Un passaggio specifico dell'avviso riguarda anche il verde pubblico: con le raffiche di vento previste, i Comuni sono invitati a verificare la tenuta di alberi e strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.