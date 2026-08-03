Terremoto Campi Flegrei, subito i soldi per gli sfollati. Alloggi anche nell’ex residence Covid dell’Ospedale del Mare

Delibera della giunta Fico, subito 1 milione di euro, al numero della Regione Campania ad oggi 800 richieste di controlli su palazzi danneggiati.

Una delle palazzine distrutte dal sisma 4.7 ai Campi Flegrei

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo schiaffo magnitudo 4.7 ha tramortito soprattutto il centro di Pozzuoli. Chi ha visto le case e le palazzine aperte come scatolette, i costoni sbriciolati come biscotti di pasta frolla, alza gli occhi al cielo perché non ci sono state vittime. Per comprendere quel che è accaduto basti pensare che nel bilancio dei feriti ci sono un codice giallo e un codice rosso «defenestrati». È gente che, letteralmente, è saltata giù dalla finestra, credendo che le mura cedessero.

La tensione in queste ore è molto alta. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci a Pozzuoli ventiquattr'ore fa non è stato accolto per niente bene, men che meno il suo collega alla Cultura Alessandro Giuli, oggi contestato da molti sfollati. Il senso è: «Che venite a fare, se non avete risposte per chi è rimasto senza niente?». Domani in piazza della Repubblica a Pozzuoli c'è un presidio di protesta, poi sarà il turno del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: prima di lui arriveranno più poliziotti, non solo per evitare altre tensioni e contestazioni ma anche per vigilare: c'è molta gente che non vuole lasciare le abitazioni dalle quali non può prendere niente e che non può chiudere a chiave visto che le porte o sono cadute o non sono allineate al pavimento a causa del sisma.

Materialmente cosa è lecito attendersi dalle istituzioni nelle prossime ore? Oggi la giunta regionale della Campania guidata da Roberto Fico in seduta straordinaria licenzia una sola delibera che porta la firma dell'assessora regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, peraltro ex vicesindaca di Pozzuoli. La delibera anticipa i soldi (un milione di euro) per il cosiddetto Cas, «contributo per l'autonoma sistemazione».

Leggi anche Il ministro Giuli contestato ai Campi Flegrei, fischi e tensioni con gli sfollati

È quell'assegno mensile per le famiglie vittime di calamità; gli importi variano da 400 a 900 euro in base ai componenti del nucleo, ed eventuali quote extra spettano per persone disabili o anziane. Oltre alla disponibilità degli alberghi sul territorio, viene messo a disposizione anche l'ex residence Covid dell'Ospedale del Mare a Ponticelli.

Si stanno potenziando le squadre di verificatori dei Vigili del Fuoco per le verifiche ispettive: 37 ingegneri in campo. Le verifiche si faranno con un iter che consentirà di accelerare i tempi. L'ente idrico campano ha attivato ditte di supporto per l'acqua che non arriva nelle case. Verranno chiesti più volontari.

Il governo Meloni dovrà varare un decreto legge per il sisma e per gli altri eventi sismici, con copertura economica. Siccome il decreto di mobilitazione per il bradisismo, datato 2025, non è mai stato chiuso risorse come più agente e più Vigili del fuoco, possono essere ulteriormente implementate.

Ai numeri di telefono della Regione Campania sono arrivate 800 richieste di sopralluogo su case presumibilmente lesionate o danneggiate, oltre alle verifiche già effettuate, per lo più in zona Pozuuoli centro, porto, Darsena, via Solfatara. La giunta, infine, ha formulato indirizzo alla Direzione Generale Risorse Finanziarie al fine di istituire, presso il Tesoriere regionale, un conto per la raccolta delle donazioni liberali finalizzate a promuovere iniziative di solidarietà in favore della popolazione colpita dai menzionati eventi sismici e di ripristino dei servizi essenziali.

«Con questo primo provvedimento – dichiara il presidente Roberto Fico – interveniamo per garantire nell’immediato una risposta concreta alle famiglie colpite dagli ultimi eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei. La priorità è assicurare sistemazioni dignitose alle persone in seguito alle ordinanze di sgombero. In un momento così delicato occorre tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire un'assistenza tempestiva a chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione. Stiamo inoltre lavorando con gli uffici regionali competenti per mettere in campo ulteriori misure per rafforzare l'assistenza alle persone, ripristinare i servizi essenziali e supportare le attività economiche e produttive danneggiate».

Zabatta, delega alla Protezione Civile, chiosa: «In questi giorni abbiamo visto il volto più bello della nostra comunità: tanti cittadini, volontari, associazioni e operatori che hanno messo a disposizione tempo, energie e risorse. Di fronte alla paura dei Campi Flegrei è emerso un grande cuore, una rete di solidarietà che ci ricorda quanto sia importante restare uniti. Come nuova Giunta regionale abbiamo raccolto fin dal nostro insediamento una responsabilità enorme. Non basta affrontare l’emergenza: dobbiamo continuare a investire in prevenzione, sicurezza e capacità di risposta del territorio. La nostra presenza sarà costante, perché nessuna famiglia e nessuna comunità devono sentirsi sole».