Nuova allerta meteo in Campania, temporali improvvisi dalle 13 alle 20 di oggi 7 luglio

Una nuova allerta meteo di colore giallo dalle 13 alle 20 di oggi martedì 7 luglio su tutta la Campania: attesi temporali improvvisi e grandinate.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la Campania: sono attesi forti temporali improvvisi, con raffiche di vento e possibili grandinate. Previsto anche "un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli", spiega ancora la Protezione civile, che raccomanda alle autorità competenti "di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali. In ordine alle possibili raffiche di vento, viene inoltre ricordato di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche".

"A causa di possibili rovesci e temporali, di moderata intensità, previsti dalle ore 13.00 alle ore 20.00 di oggi, martedì 7 luglio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico per temporali", si legge sul sito del Comune di Napoli, "saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli". L'avviso è da considerarsi valido per l'intera fascia oraria di allerta meteo.