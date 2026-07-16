Falsa università rilascia lauree senza nessun valore per 20 anni: 37 indagati in Campania

Quasi 500 le lauree rilasciate dalla falsa università in 20 anni di attività. Disposti sequestri preventivi nei confronti degli indagati.

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Una università senza nessun titolo autorizzativo, che per 20 anni ha rilasciato certificati di laurea senza alcun valore legale: ci sono 37 indagati in Campania per associazione a delinquere, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli; nei confronti degli indagati, nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, disposto dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea.

Le indagini, avviate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, hanno permesso di accertare l'esistenza di una università non accreditata presso il Ministero né legalmente riconosciuta nell'ambito del sistema universitario italiano e che, pertanto, non era abilitata a rilasciare certificati di laurea con valore legale. Ciononostante, come accertato in sede di indagini, l'ateneo, dal 2004 al 2024, in 20 anni di attività, ha rilasciato 459 certificati di laurea e 49 lauree honoris causa, tutti recanti il sigillo contraffatto della Regione Campania.

Secondo quanto appreso dagli inquirenti, l'università non aveva una sede fisica, ma promuoveva attraverso il proprio sito internet corsi di laurea, sia triennale che magistrale, in Sociologia e Scienze Turistiche, al costo di 1.500 euro l'anno. Sulla base degli elementi raccolti, il gip del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro del sito internet e delle pagine Facebook e Instagram dell'ateneo, nonché dei certificati di laurea triennale e magistrale oggetto delle indagini.