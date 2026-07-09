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Furgone impazzito con 5 ragazze si schianta col guardrail e finisce fuori strada: 3 ferite a Eboli

Incidente stradale a Eboli, in contrada Scorzello nella serata di oggi. Tre giovani ferite ricoverate in ospedale.
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A cura di Pierluigi Frattasi
Incidente a Eboli / Fanpage.it
Incidente a Eboli / Fanpage.it

Un furgone con a bordo 5 ragazze provenienti da Agropoli perde il controllo e si schianta contro il guardrail, sfondandolo e finendo in un terrapieno fuori strada. Tre giovani restano ferite e vengono ricoverate in ospedale. L'incidente è avvenuto nella serata di oggi, giovedì 9 luglio, attorno alle 20, in contrada Scorzello ad Eboli, in provincia di Salerno. Non è chiaro come la conducente abbia perso il controllo della vettura. Ma l'impatto è stato molto violento, tanto da provocare gravi danni al furgone non più in grado di marciare. Il cofano è rimasto danneggiato e sono volati via vari pezzi di carrozzeria.

Il minivan ha sfondato il parapetto finendo di sotto

Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, con le ambulanze della Pubblica Assistenza VO.P.I. e della Croce Verde. Tre delle cinque giovani che viaggiavano nel minivan sono state soccorse e trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale di Eboli. Non sarebbero in pericolo di vita, ma dovranno sottoporsi ad indagini radiologiche e di laboratorio. Le ragazze, come detto, provenivano da Agropoli, quando sono state coinvolte nell'incidente stradale.

Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine che sono arrivate sul posto per prestare soccorso e stanno cercando di ricostruire la dinamica. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e raccolte le testimonianze delle giovani. Al momento non è chiaro se l'incidente sia stato provocato in maniera autonoma o ci sia stato il coinvolgimento di altri veicoli. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire cosa sia accaduto precisamente.

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