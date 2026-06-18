Tir si schianta sull’A30 e la cabina si ribalta: occupanti catapultati fuori e feriti: sono gravi. Incidente a Maddaloni

Incidente stradale sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, a Maddaloni: i due passeggeri catapultati fuori dall’abitacolo e feriti. Traffico in tilt.

Tir si schianta contro il guardrail e la motrice si ribalta, catapultando i due occupanti – autista e passeggero – fuori dall'abitacolo. Entrambi sono volati fuori dal finestrino, cadendo rovinosamente a terra e ferendosi gravemente. L'incidente stradale è avvenuto stamattina, giovedì 18 giugno, attorno alle 7,15, sull'autostrada A30 Salerno-Caserta, in direzione Nola, nel territorio del comune di Maddaloni, in provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco con una squadra inviata dal Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale.

Il camion si è schiantato contro il guardrail

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il grave incidente stradale avrebbe coinvolto un solo autotreno. Non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti, quindi. I pompieri, giunti sul posto, hanno constatato che il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, dopo aver sbandato è finito contro le barriere divisorie delle due carreggiate. A seguito del violento impatto, il carrellone sul quale erano trasportate numerose pedane ha investito la cabina di guida, provocandone il ribaltamento e causando lo sbalzamento all'esterno dei due occupanti.

I due feriti in codice rosso in ospedale

I due feriti sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportati in ospedale in codice rosso. L'arteria autostradale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. I Vigili del Fuoco sono tuttora impegnati nelle attività di messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell'area interessata, in vista del successivo recupero del mezzo da parte dei mezzi di soccorso stradale.