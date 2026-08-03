Tir si schianta e si ribalta sul raccordo autostradale Salerno-Avellino: incidente a Fratte, caos traffico verso Salerno

Incidente sul raccordo autostradale Salerno-Avellino da Baronissi verso Fratte. Camion si ribalta. Traffico impazzito.

Camion si schianta e si ribalta sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. L'incidente, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto all'uscita Fratte, nei pressi di Salerno, sulla strada che da Baronissi conduce a Fratte. Non è chiaro se ci siano feriti. Sul posto le forze dell'ordine e gli ausiliari. Traffico impazzito.