Incidente a San Cipriano Picentino (Salerno), scontro auto-moto, l’Audi si incendia: 3 feriti, uno grave

Incidente stradale in località Campigliano di San Cipriano Picentino: 3 feriti in ospedale, uno grave. Sul posto pompieri, 118 e carabinieri.

Incidente a Campigliano di San Cipriano Picentino / Fanpage.it

Grave incidente stradale in località Campigliano di San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, dove nella serata di ieri, giovedì 23 luglio, un'Audi e una moto si sono scontrate per motivi in corso di accertamento. L'impatto è stato molto violento e si è verificata la fuoriuscita di carburante. L'auto si è incendiata. Feriti i due occupanti della vettura, ma ad avere la peggio è stato il motociclista, catapultato sull'asfalto: ha riportato lesioni e contusioni ed è stato ricoverato d'urgenza, in codice rosso, in ospedale. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 23, all’altezza del Bar Oasi.

Incidente in località Campigliano

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco, il 118 dell'Asl di Salerno, con un’auto medica e tre ambulanze del VOPI, l'associazione Volontari Pronto Intervento. Nell’impatto, come detto, la moto è finita violentemente a terra, perdendo pezzi e riportando gravissimi danni. Danneggiata pesantemente anche l'auto, con vistose ammaccature sulla carrozzeria. Il veicolo, inoltre, come detto, ha preso anche fuoco, evidentemente a causa del carburante fuoriuscito nell'impatto e delle scintille provocate dall'attrito – ma saranno gli eventuali accertamenti tecnici a chiarire la causa – ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per estinguere le fiamme. I soccorritori hanno, poi, trasportato in ospedale i due occupanti dell’auto e il motociclista, quest’ultimo in codice rosso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro ed individuare eventuali responsabilità.