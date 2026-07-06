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Incidente sul Lungomare di Napoli, scontro auto-taxi, ferita una donna: i passanti aiutano a farla uscire dall’auto

Incidente stradale a viale Dohrn. Scontro tra un’auto e un taxi. Ferita una donna. Sul posto polizia locale e 118.
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A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine di repertorio
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Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 6 luglio, sul Lungomare di Napoli. Due auto, una vettura privata ed un taxi, si sarebbero scontrate per motivi ancora in corso di accertamento. L'impatto è stato molto forte ed ha fatto scoppiare gli airbag delle autovetture. Gli occupanti sono rimasti intrappolati all'interno e sono stati aiutati da passanti e turisti ad uscire fuori. Una donna è rimasta ferita. Il sinistro è avvenuto su viale Anton Dohrn, all'altezza della Rotonda Diaz, all'incrocio con via Caracciolo, attorno a mezzogiorno.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 dell'Asl di Napoli e la Polizia locale, intervenuta con una pattuglia inviata dalla centrale operativa, coordinata dal Comandante Gabriele Salomone. La donna ferita, a quando si apprende, dopo aver ricevuto le prime cure mediche sul posto, è stata stabilizzata, imbarellata e poi trasportata al pronto soccorso ospedaliero. Le sue condizioni sono state derubricate. Inizialmente, sembrava fosse rimasta gravemente ferita, il codice poi è passato a giallo.

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