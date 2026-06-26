Incidente stradale a Posillipo, Suv si ribalta in via Orazio: donna ferita in codice rosso. Traffico impazzito

Incidente in via Orazio questa mattina: auto ribaltata e caos traffico. Donna ferita, in codice rosso in ospedale.

Incidente in via Orazio con auto ribaltata / Fanpage.it

Una donna è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale avvenuto a Posillipo, questa mattina, venerdì 26 giugno. Un'auto Suv Renault, per motivi ancora in corso di accertamento, si è ribaltata in via Orazio, attorno alle ore 8,15. Traffico impazzito in tutta la zona ed in pieno orario di punta. L'impatto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto all'altezza del civico 14. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, inviati dalla centrale operativa, e l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. La donna ferita, dopo le prime cure mediche sul posto, è stata stabilizzata, imbarellata e trasportata d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso ospedaliero del Cardarelli.

Il Suv ha urtato delle auto e poi si è ribaltato

Secondo le prime informazioni, il Suv stava risalendo via Orazio, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantato, urtando prima alcune auto in sosta e poi terminando la sua corsa rovesciato su un fianco. Non sarebbero stati coinvolti pedoni nel sinistro. I caschi bianchi stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Sono stati eseguiti i primi rilievi e raccolte le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere ulteriori elementi utili. Sono in corso gli approfondimenti per verificare la velocità alla quale viaggiava l'auto, mentre, appena possibile, saranno anche eseguiti come da prassi i test previsti dalla normativa.