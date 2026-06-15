Si schianta con l’auto contro un muro nella curva panoramica di via Orazio e resta ferito: incidente vicino al parapetto

Incidente in via Orazio a Posillipo, auto si schianta contro un muro vicino al parapetto del belvedere.

L’incidente in via Orazio

Si schianta con l'auto nella curva panoramica di via Orazio vicino al parapetto del belvedere e resta ferito. Il violento incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, domenica 14 giugno. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, che prestato le cure mediche sul posto all'infortunato. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sulla vicenda sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine. L'incidente è stato segnalato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato il video dell'incidente e dei soccorsi sui suoi canali social.

Il sinistro, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 14 giugno, nella curva del belvedere di via Orazio. Dalle prime informazioni, sembra che si sia trattato di un incidente autonomo. Non sarebbero stati coinvolti, insomma, altri veicoli. L'auto, secondo le prime informazioni, stava viaggiando su via Orazio, scendendo verso Mergellina, quando, ad un certo punto, il conducente, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, andando a schiantarsi violentemente contro il muro. L'auto è rimasta pesantemente danneggiata a causa dell'urto. La parte anteriore si è distrutta, con il cofano rientrato. Il conducente è stato poi soccorso dall'ambulanza inviata dal centralino del 118 e assistito dal personale sanitario direttamente in strada. Nella segnalazione arrivata al deputato Borrelli e rilanciata sui suoi canali social si denuncia "l’ennesimo incidente in Via Orazio. Una macchina si schianta frontalmente rischiando di travolgere anche coloro che erano seduti al bar", scrive il cittadino autore della segnalazione, che poi si chiede: "Quando si potrà circolare e uscire sereni in questa città?".