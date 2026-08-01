Incidente sulla Cilentana: morto Gianluigi Maltese e tre feriti in schianto tra auto e moto nel Salernitano

Un 37enne, Gianluigi Maltese, è deceduto in un incidente stradale sulla statale 18 Cilentana, tra Centola e Poderia: si è scontrato in moto contro un’auto, feriti l’uomo e i figli che erano a bordo dell’altro veicolo.

immagine di repertorio

È di un morto e di tre feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la statale 18 Cilentana, nel tratto compreso tra gli svincoli di Centola e Poderia, in provincia di Salerno. A perdere la vita Gianluigi Maltese, 37enne di Salerno e residente a Foria di Centola; il giovane, da solo in sella alla sua moto, si è scontrato con una Fiat 500L su cui viaggiavano un uomo e i due figli piccoli, i tre sono rimasti feriti. Le cause dello schianto sono al vaglio degli investigatori, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la messa in sicurezza della carreggiata e l'avvio delle indagini.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 1 agosto. I due veicoli si sono scontrati all'interno di una galleria; non è chiaro se sia successo durante una manovra azzardata, che potrebbe essere stato un tentativo di sorpasso, o se uno dei due conducenti abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi e sia finito contro l'altro. Per Maltese non c'è stato nulla da fare: la potenza dell'impatto lo scagliato fuori alla carreggiata ed è finito violentemente contro una parete della galleria e poi al suolo, quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I tre feriti, invece, non sarebbero in condizioni gravi; sono stati prima medicati sul posto e successivamente accompagnati in ospedale per gli accertamenti del caso. Il tratto della statale 18 su cui si è verificato l'incidente è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti per la messa in sicurezza della strada.