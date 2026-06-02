Incidente a Battipaglia, auto si ribalta: 4 ragazzi 18enni feriti in ospedale

Incidente stradale in via Mazzini a Battipaglia: auto si ribalta, 4 ragazzi restano feriti. Ricoverati in ospedale.

Incidente stradale a Battipaglia. Nello scontro tra due auto, una delle vetture si ribalta. Feriti 4 ragazzi tra i 18 e i 19 anni. Tutti sono stati trasportati in ambulanza in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto questa notte in via Mazzini, nel comune della provincia di Salerno. Nel sinistro, come detto, sono rimaste coinvolte due auto, una ha terminato la sua corsa rovesciandosi. I ragazzi, di età compresa tra 18 e 19 anni, sono stati soccorsi dal 118 dell'Asl di Salerno.

La Centrale Operativa ha attivato tre ambulanze: due della Pubblica Assistenza Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, e una della Croce Verde di Battipaglia. Sul posto i sanitari hanno prestato i primi soccorsi del caso. Dopo essere stati stabilizzati, due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Battipaglia, altri due al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno. Le condizioni, secondo i sanitari che li hanno presi in cura, sarebbero stabili, ma per la dinamica e le ferite riportate saranno necessari ulteriori accertamenti diagnostici.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia che indagano su quanto avvenuto. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e raccolte le prime testimonianze. Mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per avere ulteriori elementi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Per fortuna, come detto, non ci sono state vittime. Le forze dell'ordine continuano il monitoraggio delle strade, mentre su impulso della prefettura sono stati attivati corsi di educazione stradale nelle scuole.