Scontro auto-moto al centro di Salerno, feriti un 21enne e una 18enne: ricoverati in ospedale

Incidente stradale a Salerno, nello scontro tra un’auto e una moto sono rimasti feriti due ragazzi di 21 e 18 anni. Trasportati in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona.

Immagine di repertorio

Scontro tra un'auto e una moto al centro di Salerno. Nel violento impatto restano feriti due giovani, un 21anni ed una ragazza 18enne. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 10 maggio, attorno alle ore 22,00 in via Eugenio Caterina, la strada che collega piazza Montpellier e piazza Scozia. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, con la pattuglia della Polizia Municipale di Salerno e l'ambulanza della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, allertata dalla Centrale Operativa 118 dell'Asl. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli si sarebbero scontrati mentre percorrevano via Caterina per motivi ancora in corso di accertamento.

Incidente in via Eugenio Caterina, arrivano ambulanza e vigili

Nell'impatto, la coppia di giovani, che era a bordo dello scooter, è stata sbalzata dal sellino, cadendo rovinosamente a terra. I due sono caduti sull’asfalto, riportando traumi agli arti destri. Dopo le prime cure sul posto prestate dal personale sanitario della Vopi, entrambi i feriti sono stati stabilizzati e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per eventuali ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente, come detto, è intervenuta la Polizia Municipale di Salerno per i rilievi del caso. I caschi bianchi hanno raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. A seguito del sinistro, il traffico veicolare ieri sera è andato in tilt nella zona del centro di Salerno, dopo l'intervento dei soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati la circolazione è tornata regolare.