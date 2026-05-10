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Rissa a Porta Capuana, un uomo accoltellato: è morto in ospedale

L’uomo sarebbe stato ferito nel corso di una rissa con un altro soggetto. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che hanno portato via l’aggressore.
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A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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Sangue nel pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, a Porta Capuana, a due passi da piazza Garibaldi e dalla Stazione Centrale, nel cuore di Napoli: un uomo è stato accoltellato al culmine di una violenta rissa. Stando a quanto si apprende, intorno alle 18, due uomini, entrambi di origine straniera, si sarebbero affrontati in una rissa proprio all'ombra dell'antica porta cittadina: al culmine dell'alterco, uno dei due avrebbe afferrato un oggetto contundente, sferrando alcuni fendenti all'avversario.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il malcapitato, un uomo di 32 anni, e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, in pieno centro, in condizioni di salute molto gravi; l'uomo è poi deceduto nel nosocomio napoletano a causa delle ferite riportate. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'aggressore si sarebbe rifugiato in un bar per evitare il linciaggio dei presenti, che nel frattempo si erano radunati lì, attirati dal clamore della rissa; sul posto sono quindi intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che sono riusciti a prendere in custodia l'uomo, 58 anni, e lo hanno arrestato per omicidio.

Su quanto accaduto a Porta Capuana è intervenuto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha diramato una nota: "In relazione al grave episodio di violenza verificatosi nelle scorse ore nel centro cittadino – si legge nella nota – che ha visto il coinvolgimento di cittadini stranieri in una lite culminata nel ferimento di un uomo, trasportato in ospedale dove è successivamente deceduto, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel condannare il deprecabile gesto, ha proceduto ad un’immediata e significativa implementazione dei servizi di vigilanza di tutta l’area interessata mediante l’impiego del reparto di prevenzione crimine della Polizia di Stato".

Cronaca
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