Scontro tra auto alla rotonda di Teggiano, la Panda si accartoccia, morto un uomo: la moglie è grave

Scontro tra due auto sulla strada provinciale Teggiano-Polla, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Una Fiat Panda con a bordo una coppia, marito e moglie, finisce fuori strada, rotola e si accartoccia su sé stessa. Morto l'uomo al volante, un 75enne originario di Sant'Arsenio. La moglie 70enne è grave in ospedale. Ferita anche la conducente dell'altra autovettura, un'Alfa Romeo 156, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il violento incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 25 aprile, nel tratto compreso tra Teggiano e San Pietro al Tanagro, nei pressi di una rotonda.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i medici e gli infermieri dell'ambulanza del 118, inviata dall'Asl di Salerno, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno estratto i feriti dalle auto incidentate, affidandoli alle cure dei sanitari. La coppia di coniugi è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale "Luigi Curto" di Polla. Qui, però, il 75enne è deceduto nel corso della notte. Troppo gravi le ferite e le lesioni riportate nell'impatto. Dopo il sinistro era stato ricoverato in terapia intensiva nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Purtroppo, come detto, non ce l'ha fatta.

Ferita gravemente la moglie, è in prognosi riservata

Nell'auto viaggiava anche la moglie, che è attualmente ricoverata in ospedale anche lei in prognosi riservata. Ferita in maniera meno grave la conducente dell'altra vettura coinvolta nello scontro. Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli, dopo l'impatto, sono usciti fuori dalla carreggiata. I carabinieri che indagano sulla vicenda, stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Un altro incidente si è verificato nel Cilento, a Capaccio Paestum. Un'auto con a bordo due 30enni si è ribaltata lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, poi trasportati in codice rosso all'ospedale Ruggi di Salerno, dove sono ricoverati in gravi condizioni.