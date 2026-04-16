Scontro tra auto Bmw e 500 a Eboli, morto un uomo: incidente stradale sulla SS18 nel Salernitano

Scontro tra tre auto sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Eboli, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, attorno alle 13,15. Coinvolte due Bmw, tra cui una X6 e una Fiat 500. Morto un uomo di circa 70 anni che era alla guida di quest'ultima. L'impatto è stato molto violento, sembra sia stata coinvolta anche una terza autovettura. Tutti i veicoli sono rimasti pesantemente danneggiati: i cofani sono rientrati. Sul posto sono arrivati i carabinieri, l'ambulanza dei volontari della Vopi (associazione Volontari Pronto Intervento) e un'auto medica del Saut, inviati dal 118 dell'Asl di Salerno, i vigili del fuoco del Comando di Salerno e gli ausiliari del traffico di Anas. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto all'altezza dell'Outlet Cilento, rinomata boutique di moda della zona.

Scontro tra tre auto sulla SS18, morto 70enne

L'incidente è avvenuto all'altezza del km 78,900 della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”. Il tratto è stato provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni. La strada è stata poi riaperta attorno alle 15,20. Il personale sanitario ha prestato i primi soccorsi ai feriti, purtroppo, però, per il 70enne non c'è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Feriti anche i conducenti delle due Bmw, ma non in maniera grave. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il sinistro sarebbe avvenuto lungo la strada statale 18, sul lato opposto della strada dove si trova l'Outlet Cilento. I soccorritori hanno poi portato in ospedale anche gli altri feriti che erano all'interno delle due Bmw coinvolte. Ma, come detto, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, la Bmw X6 si sarebbe scontrata frontalmente con la Fiat 500 per motivi ancora in corso di accertamento.