Incidente stradale in via Epomeo a Soccavo, investito da auto mentre attraversa la strada finisce in ospedale

Immagine di repertorio

Pedone investito in via Epomeo, mentre attraversa la strada. L'incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 18 maggio, nella strada dello shopping di Soccavo, particolarmente trafficata anche per la concomitanza dello sciopero dei mezzi pubblici Anm. L'uomo stava attraversando la strada, quando è stato investito da un'auto che sopraggiungeva. L'investitore si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e la polizia locale inviata dalla centrale operativa.

Traffico in tilt a Soccavo dopo l'incidente

A seguito del sinistro, si sono formate lunghe code di auto con attese e clacson impazziti. Le forze dell'ordine hanno provveduto a regolare la circolazione. Sono stati acquisite le prime testimonianze ed eseguiti i rilievi del caso. Il personale sanitario ha prestato le prime cure mediche al malcapitato, dopo averlo stabilizzato, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso ospedaliero per eventuali ulteriori accertamenti. Il ferito, ad ogni modo, non sarebbe grave. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Non si esclude che possano essere ricercate eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini.

Educazione stradale della polizia locale nelle scuole

Una volta messa in sicurezza l'area e rimosso il veicolo incidentato, è stato possibile ripristinare la regolare circolazione. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale che avviene a Napoli negli ultimi mesi, in alcuni casi anche gravi e mortali. La polizia locale ha avviato un ciclo di incontri con gli studenti nelle scuole di Napoli, dal titolo "Vivi la strada, rispetta la vita" che si concluderà il 20 maggio al Liceo artistico Umberto Boccioni, con il coinvolgimento delle quarte classi. Saranno presenti gli assessori Maura Striano (Scuola) e Antonio De Iesu (Sicurezza) e il Comandante di Polizia Locale, Ciro Esposito.