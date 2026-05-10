Incidente a via Crispi, auto si ribalta e si schianta sui cassonetti: 2 feriti, strada chiusa a Chiaia
Scontro tra auto in via Crispi, nell'impatto restano ferite due persone. Una delle due vetture si schianta contro i cassonetti dei rifiuti e si ribalta. Il violento incidente stradale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, attorno alle 13,00, nella strada di Chiaia. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con la pattuglia della Polizia Locale, inviata dalla centrale operativa, e un'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. A seguito dell'incidente la strada di via Crispi è stata temporaneamente chiusa alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.
Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) ha pubblicato il video dell'incidente, segnalatogli da un abitante della zona: "Le due auto – racconta il residente a Borrelli – procedevano in direzioni opposte a velocità sostenuta. All’altezza del punto dell’impatto ci sono tre cassonetti posizionati irregolarmente in mezzo alla carreggiata che creano una strettoia. Le vetture si sono scontrate e una delle due, quella che scendeva, si è ribaltata finendo proprio contro i cassonetti. Fortunatamente il conducente dell’auto ribaltata è riuscito a uscire autonomamente dal finestrino".
Cambiata la viabilità a piazza Amedeo
Proprio in questi giorni, inoltre, il Comune di Napoli è intervenuto modificando la viabilità nella vicina piazza Amedeo dove è stato istituito un nuovo dispositivo di circolazione, che prevede:
- 1. senso di circolazione antiorario intorno all’isola ovoidale rialzata;
- 2. divieto di sosta permanente con rimozione coatta dall’intersezione con via Giuseppe Martucci all’intersezione con via Vittoria Colonna;
- 3. area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana altezza Stazione Metropolitana (fronte bar Metrò);
- 4. area parallela al marciapiede riservata alle operazioni di movimentazione delle merci, con sosta dei veicoli commerciali adibiti alle attività di carico e scarico merci, per il tempo strettamente necessario, massimo 30 minuti, per le operazioni stesse, negli orari consentiti e regolamentati dalla O.S. n. 673 del 11/10/1996, angolo via Francesco Crispi, lato Palazzo Cottrau Ricciardi;
- 5. area parallela al marciapiede riservata alla sosta generalizzata dei veicoli di persone con disabilità altezza civ. 15, lato via del Parco Margherita;
- 6. area parallela al marciapiede riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) n. 10 stalli dall’intersezione con via Vittoria Colonna al civ. 15; 7. aree zebrate a raso come da grafico allegato.