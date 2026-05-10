Incidente a via Crispi, auto si ribalta e si schianta sui cassonetti: 2 feriti, strada chiusa a Chiaia

Chiusa via Crispi per incidente, nello scontro tra auto sono rimaste ferite due persone. Sul posto 118 e Polizia Locale.

Scontro tra auto in via Crispi, nell'impatto restano ferite due persone. Una delle due vetture si schianta contro i cassonetti dei rifiuti e si ribalta. Il violento incidente stradale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, attorno alle 13,00, nella strada di Chiaia. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con la pattuglia della Polizia Locale, inviata dalla centrale operativa, e un'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. A seguito dell'incidente la strada di via Crispi è stata temporaneamente chiusa alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) ha pubblicato il video dell'incidente, segnalatogli da un abitante della zona: "Le due auto – racconta il residente a Borrelli – procedevano in direzioni opposte a velocità sostenuta. All’altezza del punto dell’impatto ci sono tre cassonetti posizionati irregolarmente in mezzo alla carreggiata che creano una strettoia. Le vetture si sono scontrate e una delle due, quella che scendeva, si è ribaltata finendo proprio contro i cassonetti. Fortunatamente il conducente dell’auto ribaltata è riuscito a uscire autonomamente dal finestrino".

Cambiata la viabilità a piazza Amedeo

Proprio in questi giorni, inoltre, il Comune di Napoli è intervenuto modificando la viabilità nella vicina piazza Amedeo dove è stato istituito un nuovo dispositivo di circolazione, che prevede: