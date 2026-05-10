Giro d’Italia a Napoli 2026, scuole chiuse il 14 maggio in alcuni comuni della provincia

Scuole chiuse e lezioni sospese in anticipo giovedì 14 maggio in diversi comuni della provincia di Napoli in occasione del passaggio del Giro d'Italia 2026. Si tratta della sesta tappa Paestum-Napoli della 109esima edizione del giro. I ciclisti dovrebbero entrare nell'area metropolitana di Napoli attorno alle 15,30, mentre il traguardo in piazza del Plebiscito è previsto alle 17,30. Il percorso degli atleti interessa diverse aree urbane e sono previsti appositi dispositivi di traffico, con strade chiuse e divieti. I provvedimenti scatteranno in generale circa 2 ore e mezzo prima del passaggio dei ciclisti. Per questo motivo, considerando le difficoltà di spostamenti, diversi comuni della provincia hanno emanato ordinanze di chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata del 14 maggio prossimo. In alcuni casi, come Palma Campania, Pomigliano d'Arco e Casoria, per l'intera giornata, in altri con sospensione anticipata delle lezioni, tra le 11 e le 12.

La Prefettura valuta la chiusura delle scuole a Napoli

A quanto apprende Fanpage.it, nella città di Napoli – dove diverse scuole chiusero nella precedente edizione 2025 del Giro d'Italia – è attualmente in corso una valutazione sulla chiusura o meno degli istituti scolastici per la giornata del 14 maggio. "Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica – spiega a Fanpage.it l'assessora alla Scuola, Maura Striano – sta valutando se si renderà eventualmente necessaria una chiusura". Si parte sempre dal principio di non chiudere gli istituti, se ci sono le condizioni di sicurezza e viabilità, ma si fa poi una valutazione complessiva su più fronti. L'anno scorso il Comune di Napoli non emise una ordinanza di chiusura delle scuole, ma si diede facoltà ai vari istituti, nell'ambito dell'autonomia scolastica, di decidere in proprio.

Il percorso del Giro d'Italia a Napoli città

A Napoli città i ciclisti arriveranno attorno alle 16,44 dall'area nord, dal quartiere di San Pietro a Patierno, toccando Masseria Luce, dopo essere passati sulla SP1 (Circumvallazione Esterna) da Casoria, lo svincolo per Napoli centro e la SS162dir. Proseguiranno poi sullo svincolo per il Centro Direzionale, via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Acton, via Cesario Console, per concludere la corsa in piazza del Plebiscito, con arrivo previsto per le 17,21. I dispositivi di traffico, quindi, dovrebbero partire a Napoli attorno alle 14, ma non è escluso che possano essere anticipati al mattino, per motivi di sicurezza. Le scuole, nel primo caso, dovrebbero essere quasi tutte già chiuse, al momento dell'avvio del piano traffico, ad eccezione di chi fa anche l'orario pomeridiano.

Le scuole chiuse in provincia di Napoli

Prima di arrivare a Napoli, il percorso del Giro d'Italia prevede il passaggio nei comuni di Palma Campania, San Paolo Belsito, Nola, Comiziano, Cimitile, Brusciano, Pomigliano d'Arco, Acerra, Cardito, Caivano, Frattamaggiore, Afragola e Casoria.

Le scuole saranno chiuse l'intera giornata nei seguenti comuni dove sono state già emesse le ordinanze:

Palma Campania;

Pomigliano d'Arco;

Casoria;

Le scuole anticiperanno la chiusura:

San Paolo Belsito (I.C “Padre Arturo D’Onofrio” dalle ore 12)

Cimitile (Plessi "F.lli Mercogliano" e "Carlo Gadagni" e plessi privati dalle 12; Plesso IACP "Bambini d’Europa" dalle 11,30)

Cardito dalle 11

Altri comuni potrebbero aggiungersi con le relative ordinanze nei prossimi giorni. Mentre per la città di Napoli non si esclude che chiusure anticipate possano essere disposte per le singole Municipalità interessate (IV, II e I) o per singole scuole, alla luce delle decisioni del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza in Prefettura.