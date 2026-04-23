Il Pizza Village 2026 lascia Napoli e cambia location: si farà sul Lungomare di Pozzuoli

Il Coca Cola Pizza Village 2026 cambia location e, al contrario di quanto si era visto nelle edizioni precedenti, non si svolgerà a Napoli. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell'estate napoletana e, per questa edizione 2026, il Pizza Village abbandona la Mostra d'Oltremare a Fuorigrotta e si trasferisce sul Lungomare Sandro Pertini a Pozzuoli, nella provincia partenopea. Il Coca Cola Pizza Village 2026, quindi, si svolgerà nella città dei Campi Flegrei: l'appuntamento è dal 7 al 12 luglio.

Al momento, ancora pochi dettagli sono trapelati sulla nuova edizione del Coca Cola Pizza Village: non è ancora stato reso noto l'elenco delle pizzerie che parteciperanno con i loro stand e i loro forni, pronti a sfornare i loro cavalli di battaglia per gli avventori. Non è stato comunicato nemmeno il programma di questa edizione 2026: ogni anno, infatti, accanto alla pizza, vera protagonista, sul palco del Pizza Village si alternano cantanti, artisti, comici, che intrattengono i visitatori.

Da 15 anni, ormai, come detto, il Pizza Village rappresenta uno degli eventi più attesi di Napoli. Inaugurato nel 2011 proprio alla Mostra d'Oltremare, nel 2013 c'è stato il trasferimento nella suggestiva cornice di Mergellina e del Lungomare dove, nel 2016, si è stabilito il Guinness World Record per la pizza più lunga del mondo: 1.853,88 metri. Dopo lo stop di due anni per il Covid-19, il Pizza Village è tornato ancora sul Lungomare di Napoli e, nel 2023, è tornato alla Mostra d'Oltremare.