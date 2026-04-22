Le spiagge con il mare più pulito a Napoli e in Campania nel 2026, ok a Sorrento e Positano: dati Arpac

A Napoli promosse 7 spiagge con qualità eccellente del mare, ci sono il Lungomare Caracciolo e Marechiaro. Ok anche a Sorrento, Positano e Sapri.

Marechiaro a Napoli

Il mare di Napoli promosso a pieni voti per la stagione balneare dell'estate 2026 che si apre ufficialmente venerdì prossimo, 1 maggio. Sono ben 7 le spiagge con le acque di qualità eccellente, tra queste il Lungomare Caracciolo, con il Lido Mappatella, Posillipo, Marechiaro e la Baia di Trentaremi. Mentre nel resto della regione Campania spiccano i risultati eccellenti di Ischia (nord-ovest) e Sorrento, Positano, Atrani, Vietri e San Giovanni a Piro a Sapri, nel Salernitano, e Cellole e Sessa Aurunca nel Casertano.

Parte il 1 maggio la stagione balneare in Campania

Questi i primi risultati dei campionamenti dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, che ha iniziato le analisi a mare il 15 aprile scorso. Il Comune di Napoli, guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, oggi ha firmato l’ordinanza sindacale che disciplina la stagione balneare 2026, fissando il periodo di attività dal primo maggio al 30 settembre 2026 . Il provvedimento recepisce le classificazioni della Regione Campania basate sui monitoraggi Arpac, delineando chiaramente le aree destinate ai bagnanti e quelle soggette a divieto permanente. "I dati tecnici – scrive il Comune di Napoli – confermano l'ottimo stato di salute di gran parte del litorale cittadino".

Le migliori spiagge di Napoli 2026

Il Servizio Tutela del Mare provvederà all'installazione di apposita segnaletica informativa presso i punti di accesso alle spiagge, indicando chiaramente i limiti e i motivi degli eventuali divieti. Il monitoraggio dell'Arpac proseguirà per tutta l'estate: in caso di eventi inaspettati che possano compromettere la qualità dell'acqua, il Comune è pronto a intervenire con provvedimenti temporanei a tutela della salute pubblica.

Per quanto riguarda il capoluogo partenopeo, 7 spiagge sono state classificate dall'Arpac come "Eccellenti":

Nisida

Trentaremi

Marechiaro

Punta Nera

Capo Posillipo

Posillipo

Lungomare Caracciolo

Le spiagge di Donn'Anna e le scogliere di Nazario Sauro hanno ricevuto una classificazione "Buona". Mentre via Partenope è risultata "Sufficiente".

Le spiagge vietate alla balneazione e quelle protette

Per motivi di sicurezza, tutela ambientale o presenza di aree portuali e militari, resta il divieto di balneazione per i seguenti tratti di costa:

Porto di Napoli (tratto di 4.475 metri)

Litorale di Bagnoli e Porto-Bagnoli Colmata

San Giovanni a Teduccio

Porto-Mergellina

Zona Militare-Nisida

Divieto di fare il bagno anche nell'Area Marina Protetta della Gaiola, ma non perché l'acqua non sia buona, anzi. Qui la balneazione è interdetta solo nella zona di Riserva Integrale per favorire il ripopolamento biologico e la tutela della natura.

Marina Grande a Sorrento

Le spiagge col mare più pulito nel resto della Campania

L'Arpac ha effettuato i campionamenti anche in molte altre spiagge della Campania, con vari prelievi, a quanto apprende Fanpage.it, nelle giornate del 15 e del 20 aprile, i cui esiti sono stati tutti conformi. Ecco di seguito le spiagge dove il mare è risultato pulito e di ottima qualità per la balneazione: