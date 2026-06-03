Saldi estivi 2026 in Campania: si parte il 4 luglio, stop alle promo da domani

La Giunta regionale ha fissato la data ufficiale. Vietate le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.

Da domani giovedì, 4 giugno, i negozi campani non possono più fare promozioni. Non è un paradosso: è la diretta conseguenza della delibera approvata oggi dalla Giunta regionale della Campania, che ha ufficializzato il via libera ai saldi estivi 2026 a partire da sabato 4 luglio.

La deliberazione, votata all'unanimità nella seduta di oggi, su proposta dell'assessore alle Attività Produttive Fulvio Bonavitacola, stabilisce due regole concrete per tutti gli esercenti della regione.

Prima regola: i saldi estivi 2026 iniziano il 4 luglio e durano al massimo 60 giorni, fino a settembre inoltrato. Seconda regola: le vendite promozionali sono vietate nei 30 giorni precedenti alla data di avvio. Il che significa che il blocco è già operativo domani.

La data del 4 luglio non è casuale poiché corrisponde al primo sabato del mese di luglio 2026, che è il giorno previsto dall'intesa siglata in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome fin dal 2011 e confermata, all'unanimità, dalla Commissione Sviluppo Economico delle Regioni il 10 novembre 2025. L'obiettivo dichiarato è garantire l'omogeneità tra tutte le regioni italiane: nessun territorio deve anticipare gli altri, per evitare distorsioni competitive nel mercato al dettaglio.

La scelta è stata condivisa anche dalle associazioni di categoria campane, che si sono riunite il 27 maggio 2026 su convocazione dell'assessore Bonavitacola. Dopo aver avanzato alcune osservazioni sulla normativa in materia di vendite di fine stagione, le associazioni hanno dato il loro accordo sulla data.

Per i consumatori campani, la finestra utile per gli acquisti scontati si apre dunque tra 31 giorni. Per i negozianti, l'urgenza è immediata: chi ha in programma iniziative promozionali dovrà aspettare luglio, pena la violazione della norma regionale.