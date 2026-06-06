La spiaggia gratuita alla Rotonda Diaz riapre per l’estate 2026: pedana, sedia Job e due operatori per chi ha disabilità

Sul litorale del Lungomare Caracciolo tservizio gestito dalla cooperativa Medihospes. Manfredi: “Il mare deve essere un diritto di tutti”

La spiaggia libera della rotonda Diaz a Napoli

Una pedana sulla sabbia, una sedia studiata per entrare in acqua in sicurezza, due operatori socio-sanitari presenti. La spiaggia della Rotonda Diaz, sul Lungomare Caracciolo a Napoli, riapre per l'estate 2026 con un allestimento pensato per chi ha difficoltà motorie, ma aperto a tutti. La gestione è affidata alla cooperativa Medihospes, che si occupa sia del supporto alle persone sia delle attrezzature. La dotazione standard include ombrelloni, sedie a sdraio, sedie regista, docce e servizi igienici, già presenti nella scorsa stagione.

La novità strutturale è la sedia "Job", progettata per agevolare l'ingresso in mare. Spiega il sindaco Gaetano Manfredi: «Il mare deve essere un diritto di tutti, dopo anni in cui è stato negato alla cittadinanza. Ci stiamo lavorando con tutte le istituzioni. Per questo continuiamo a investire su spazi pubblici accoglienti e senza barriere, affinché ogni napoletano possa vivere il nostro litorale in sicurezza e autonomia».

Dietro il servizio c'è il lavoro congiunto di tre assessorati: Politiche Sociali, Infrastrutture e Mobilità, Turismo e Attività Produttive. A coordinare sul piano operativo sono stati il Servizio Politiche di Inclusione e il Servizio Tutela del Mare. «Il mare è un diritto di tutti», dichiara l'assessora alle Politiche Sociali Chiara Marciani. «Anche quest'anno abbiamo lavorato con determinazione per rendere la spiaggia della Rotonda Diaz un luogo realmente inclusivo».

L’accesso alla spiaggia Diaz

Sul fronte infrastrutturale interviene l'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, che ricorda come il programma di rimozione delle barriere architettoniche sulle spiagge pubbliche sia attivo dall'estate del 2023: «Abbiamo ampliato l'offerta di servizi, docce, bagni, fontanine, rampe, pulizia, con particolare attenzione, dove possibile, al superamento delle barriere per l'accesso alla spiaggia e al mare».

L'assessora al Turismo Teresa Armato inquadra l'iniziativa in un trend più ampio: Napoli, dice, ha consolidato negli ultimi anni la propria identità di destinazione balneare, con una crescita delle presenze anche nei mesi estivi che la distingue dalle altre città d'arte italiane. «Lo scorso agosto ho voluto personalmente salutare i bagnanti alla Rotonda Diaz, trovando una spiaggia viva, partecipata e frequentata da cittadini e turisti». La spiaggia della Rotonda Diaz è libera e gratuita. Per informazioni sull'accesso ai servizi dedicati alle persone con disabilità è possibile rivolgersi direttamente agli operatori presenti in loco.